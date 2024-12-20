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Муковозчик: ВНС – это история, когда человек черпает легитимность из первоисточника

20 декабря 2024 16:09
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Как одно решение Лукашенко изменило всю Беларусь? Всебелорусское народное собрание – спасательный «ковчег» для Беларуси? Благодаря чему страна вырвалась из цепких рук девяностых? Смотрите в девятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Муковозчик: ВНС – это история, когда человек черпает легитимность из первоисточника-2

Андрей Муковозчик, политический обозреватель, телеведущий:
ВНС – это история обращения народного лидера к народу. ВНС – это история, когда человек черпает легитимность, что называется, вот из первоисточника. Если вспомнить первые два месяца президентства Александра Григорьевича Лукашенко, им было принято, как пишут, 100 указов. 100 указов за 60 календарных дней – полтора указа в день. Человек перестраивал страну просто на ходу, на марше. Всю систему государственного управления. И понятно, что там это тяжело. Это морально тяжело. Надо с кем-то посоветоваться. ВНС тогда, мне кажется, это об этом, это люди. Я вот вроде делаю, но вы мне скажите, вы подтвердите, что я делаю правильно. Вы дайте мне возможность опоры, дайте глотнуть воды и пойти дальше.

# Андрей Муковозчик # Всебелорусское народное собрание # История

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