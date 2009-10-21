МТС и Velcom могут получить частотные ресурсы для 3G

Рабочая группа Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Совете Безопасности Республики Беларусь 15 октября 2009 года поддержала инициативу Министерства связи и информатизации о выделении операторам сотовой связи МТС и Velcom радиочастотных каналов UMTS (3G) по 5 МГц каждому.

Об этом сообщил начальник управления регулирования Минсвязи Сергей Новиков.

Планируется, что очередное заседание ГКРЧ по окончательному решению этого вопроса состоится до конца текущего года.

Сеть 3G - это новый уровень возможностей мобильных сетей по передаче данных на базе стандартов UMTS, HSDPA. Введение новых сетей обеспечит высокую скорость передачи данных, при которой пользователи смогут принимать на свои мобильные телефоны потоковое видео, совершать видеозвонки, смотреть мобильное телевидение, вести высокоскоростной обмен данными с сетью Интернет.

БЕЛТА напоминает, что ГКРЧ 23 июля 2009 года приняла решение о выделении ЗАО «БеСТ» радиочастотного спектра для эксплуатации для эксплуатации 3G.