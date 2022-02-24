Можно остаться и без квартиры, и без денег. На какие документы надо обратить внимание при покупке недвижимости?

О покупке квартиры думают многие, особенно те, кто подолгу арендует жилье и каждый месяц платит за чужие стены. Однако не все понимают, как все правильно оформить и заключить договор без негативных воспоминаний. Об этом мы подробно и расскажем.

Анна Филипович, риелтор: Сделку вы можете оформить без агентства недвижимости, без специалиста, без риелтора, но будут определенные сложности. Я буду, наверное, говорить больше о сложностях временных, чтобы организовать эту всю сделку, также буду говорить о сборе документов. Необходимо сходить на консультацию к специалисту, чтобы понимать, какой объем документов необходимо будет вам собрать. Также о проверке, потому что мы говорим, если специалист и профессионал знает, как проверить и быстро может это сделать, то вам для этого нужно не только время, но и при этом иметь необходимые знания, чтобы можно было проверить.

Чтобы полностью отказаться от услуг риелторов и взвалить заботы на свои плечи, надо иметь немало мужества. Как ни крути, покупка жилья для многих из нас становится событием всей жизни, и любая ошибка в этом деле может стать фатальной.

Анна Филипович:

Мы говорим больше о том, что люди скрывают свои психические заболевания. По законодательству Республики Беларусь лишить дееспособности может только суд. Но есть ситуации, когда человек состоит на учете или имеет психическое заболевание, но об этом не говорит. По факту после сделки такую сделку можно отменить и разорвать все взаимоотношения. Каким способом? Обращаются в суд, возвращается недвижимость в собственность предыдущего собственника, а деньги должны вернуться вам. Но деньги растрачены или их уже нет, и вы остаетесь и без недвижимости, и без денег.

Чтобы такого не случилось, нужно самостоятельно собрать целый пакет документов. А что же именно нужно иметь на руках?