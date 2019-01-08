Можно ли вернуть деньги за обучение танцам, если ребёнок заболел?

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Ольга, г. Волковыск:

Записала ребёнка на танцы и оплатила полный курс обучения за один год. Но недавно ребёнок серьёзно заболел и не сможет посещать танцы несколько месяцев. Возвращать деньги мне отказываются. Как быть?

Ольга Иващенко, юрист:

В данном случае потребитель имеет право расторгнуть договор лишь в том случае, если имеется вина исполнителя оказания данных услуг. Если вины не имеется, и потребитель по своей инициативе не пользуется услугами и хочет расторгнуть договор, он будет обязан выплатить исполнителю фактически понесённые расходы. При этом, согласно новой редакции закона «О защите прав потребителей», потребитель может расторгнуть договор с учётом возмещения исполнителю фактически понесённых расходов, если таковые имеются. И данные расходы должны быть подтверждены в письменной форме документально.