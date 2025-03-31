Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы в случае отказа от ресурсной сделки

По словам президента США Дональда Трампа, неприятие лидером Украины Владимиром Зеленским сделки о редкоземельных металлах приведет к серьезным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.
«Если он [Зеленский. — Прим. ред.] это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы», – сказал глава Белого дома.
На прошлой неделе народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения, предложенного США, невыгоден Киеву, так как предполагает, что США будут управлять ресурсами без гарантий их безопасности.