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Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы в случае отказа от ресурсной сделки

31 марта 2025 09:53
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По словам президента США Дональда Трампа, неприятие лидером Украины Владимиром Зеленским сделки о редкоземельных металлах приведет к серьезным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

«Если он [Зеленский. — Прим. ред.] это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы», – сказал глава Белого дома.

На прошлой неделе народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения, предложенного США, невыгоден Киеву, так как предполагает, что США будут управлять ресурсами без гарантий их безопасности.

Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы в случае отказа от ресурсной сделки-1

Фото: pinterest

Железняк обвинил США в том, что они меняют условия и отказались признать помощь в качестве долга. 

28 февраля в Белом доме Трамп требовал от Зеленского перестать критиковать Путина и согласиться на прекращение огня, однако соглашение так и не подписали. 11 марта стороны пришли к соглашению о совместном освоении украинских недр.

# Международная политика

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