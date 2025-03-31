На прошлой неделе народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения, предложенного США, невыгоден Киеву, так как предполагает, что США будут управлять ресурсами без гарантий их безопасности.

«Если он [Зеленский. — Прим. ред.] это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы», – сказал глава Белого дома.

По словам президента США Дональда Трампа, неприятие лидером Украины Владимиром Зеленским сделки о редкоземельных металлах приведет к серьезным последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Железняк обвинил США в том, что они меняют условия и отказались признать помощь в качестве долга.

28 февраля в Белом доме Трамп требовал от Зеленского перестать критиковать Путина и согласиться на прекращение огня, однако соглашение так и не подписали. 11 марта стороны пришли к соглашению о совместном освоении украинских недр.