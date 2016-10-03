Можно ли пить спиртное на охоте?

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Вопрос:

Мой муж часто ездит на охоту. И каждый раз берет с собой 1,5 литра водки. Как правило, приезжает домой нетрезвый. Есть ли наказание для тех, кто охотится в состоянии алкогольного опьянения?

Елена Мойсейчик, юрист:

Правила безопасного обращения с оружием, утвержденные МВД Республики Беларусь, запрещают его ношение, перевозку и использование в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф – до 10 базовых величин, а за то же деяние, совершенное повторно в течение года, размер штрафа увеличивается до 20 базовых. Оружие при этом может быть конфисковано, кроме того охотника могут лишить и специального права.