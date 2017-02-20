Можно ли перераспределиться, если не устраивает зарплата?

Новости Беларуси. Амбиции у молодых людей разные. Если молодой специалист пришёл на предприятие по распределению, а его не устраивает, к примеру, зарплата. Насколько сложно перераспределиться? Об этом рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Есть понятие «перевод».

Сам выпускник должен быть согласен на эту процедуру, наниматель нынешний, у которого работает выпускник, и новый наниматель, который готов его принять. Есть исключения по выпускникам по профилям «здравоохранение» и «сельское хозяйство» – там надо ещё согласовывать с соответствующими управлениями. А так это соглашение действует. Надо иметь основания, не просто – хочу или не хочу, нравится или не нравится.