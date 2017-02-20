Прямой эфир

Можно ли перераспределиться, если не устраивает зарплата?

20 февраля 2017 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Амбиции у молодых людей разные. Если молодой специалист пришёл на предприятие по распределению, а его  не устраивает, к примеру, зарплата. Насколько сложно перераспределиться? Об этом рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Есть понятие «перевод».

Сам выпускник должен быть согласен на эту процедуру, наниматель нынешний, у которого работает выпускник, и новый наниматель, который готов его принять. Есть исключения по выпускникам по профилям «здравоохранение»  и «сельское хозяйство» – там надо ещё согласовывать с соответствующими управлениями. А так это соглашение действует. Надо иметь основания, не просто – хочу или не хочу, нравится или не нравится. 

Распределение – права выпускников и обязанности нанимателей

# общество # Распределение

Другие новости рубрики

Все новости
Дизайн, прочность, комфорт: третий магазин финской одежды и обуви для детей SuomiKids открылся в Минске
20 февраля 2017 16:35

Дизайн, прочность, комфорт: третий магазин финской одежды и обуви для детей SuomiKids открылся в Минске

Альпинист Вадим Фролов: посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
20 февраля 2017 16:33

Альпинист Вадим Фролов: посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 февраля: безвизовый порядок въезда в Беларусь на 5 дней
20 февраля 2017 15:46

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 февраля: безвизовый порядок въезда в Беларусь на 5 дней