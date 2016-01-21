Прямой эфир

Можно ли без обращения в суд принять наследство по истечении срока?

21 января 2016 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Житель Жодино задает вопрос:
Так получилось, что я не обратился в нотариальную контору в установленный законодательством срок для принятия наследства. Хочу вместе с братьями унаследовать родительский дом. Что можно сделать в создавшейся ситуации?

Елена Мойсейчик, юрист:
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть признан судом, принявшим наследство, в соответствии с пунктом 1 статьи 1072 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство и представивших документы, являющиеся основанием для призвания к наследованию. Таким образом, если Ваши братья согласны, вопрос о принятии Вами наследства можно решить без обращения в суд.

# общество # Елена Мойсейчик # Наследство

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания изменила порядок въезда в страну граждан Беларуси
21 января 2016 10:07

Великобритания изменила порядок въезда в страну граждан Беларуси

Можно ли из Беларуси отправить конверт в Россию с марками России?
21 января 2016 09:53

Можно ли из Беларуси отправить конверт в Россию с марками России?

Сколько денег продавец должен вернуть покупателю за некачественный товар, который подорожал к моменту возврата
21 января 2016 09:38

Сколько денег продавец должен вернуть покупателю за некачественный товар, который подорожал к моменту возврата