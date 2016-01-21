Можно ли без обращения в суд принять наследство по истечении срока?

Житель Жодино задает вопрос:

Так получилось, что я не обратился в нотариальную контору в установленный законодательством срок для принятия наследства. Хочу вместе с братьями унаследовать родительский дом. Что можно сделать в создавшейся ситуации?

Елена Мойсейчик, юрист:

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть признан судом, принявшим наследство, в соответствии с пунктом 1 статьи 1072 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство и представивших документы, являющиеся основанием для призвания к наследованию. Таким образом, если Ваши братья согласны, вопрос о принятии Вами наследства можно решить без обращения в суд.