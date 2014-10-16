Кто должен отвечать за неработающий лифт в доме?

Никому спуску не дает! Так говорят герои этого сюжета о лифте в своем доме.

Пресловутое выражение «Мой дом – моя крепость» для жителей дома номер 16 по улице Тикоцкая, что в Минске, приобрело зловещее значение. Из хозяев своих квартир они превратились в крепостных, и теперь условия их жизни диктуют не собственные желания и потребности, а условия, навязанные коммунальщиками.

Александр Толстенев:

В течение около 2 недель у нас не работает лифт, мы с супругой инвалиды 2 группы, она после инсульта. Естественно, по лестнице мы подниматься не можем.

Если бы молодость знала, если бы старость могла. Увы, но 86-летний мужчина уже не может, как прежде взлетать на седьмой этаж. Как итог, заточение в стенах своей квартиры.

Александр Толстенев:

Я пытался один раз выйти, еле поднялся, с остановками на каждой лестничной клетке. У меня сердечная недостаточность, я перенес инфаркт, а жена инсульт, у нее нога не работает, рука не работает. Потихоньку по дому ходим, а туда не спускаемся.

Конечно, жильцы пытались пробить стену непонимания и равнодушия со стороны коммунальщиков. Увы, вразумительного ответа им никто не дал.

Александр Толстенев:

Мы держимся, терпим, но самое главное, что мы звонили по телефонам, никто не отвечает, когда это будет все сделано. А звонили мы и в ЖЭС, и в ЖЭО, и в лифтовую службу, там разные инстанции, есть городская, районная лифтовая служба. Мы везде звонили, все знают, но они говорят: у нас нет денег заменить мотор, поэтому мы вот сидим.

Как долго осталось сидеть в заточении пенсионерам? Этот вопрос витает в воздухе и, видимо, застрял где-то между этажами разнообразных служб. В том, что коммунальщики не спешат решать проблемы, а ссылаются друг на друга, мы убедились лично.

Сотрудница КУП «Беллифт»:

Я не знаю ни сроков, я просто даю телефоны начальства нашего участка и нашего прораба. Мне ничего не докладывают, лифты стоят и все. Двигателей нет и на этом все. Сначала говорили вроде как должны оплатить ЖРЭО, оплатили они или нет, я не знаю.

Налицо типичная ситуация. Коммунальщики не утруждают себя такой мелочью, как вовремя проинформировать население о грядущих или возникших проблемах. Похоже, они умеют разве что вовремя выбивать квартплату и пеню за просрочку.

Александр Толстенев:

Обычно нам вывешивают объявление, что вот воды нет, тогда воды не бывает действительно, когда они пишут, воды не будет, они пишут по какое число, а здесь никакой информации.

Заплатили – получите, распишитесь. За свои деньги, вы приобретаете широкую программу фитнес-тренировок, которые включают в себя не только бег и ходьбу по лестнице, но и силовые нагрузки. Правда, вопрос состоит в том: нужны ли эти нагрузки пенсионерам, которые итак с трудом передвигаются по своей квартире?

Регина Татарицкая:

Я инвалид II группы, у меня муж инвалид I группы, он сам себя не обслуживает. На следующей неделе я заказала соцзащиты машину, нужно завезти его в онкологию и к урологу. Вот я хочу обратиться в домоуправление: кто придет его и снесет с 6 этажа туда, в эту машину?

Сколько понадобится людей, чтобы спустить одного пенсионера до первого этажа, а потом поднять обратно – неизвестно. Например, в Древнеримском Колизее для подобного фокуса предназначалось 24 лифта, которые работали вручную за счет силы более 200 рабов.

Регина Татарицкая:

Вот его ходьба, до кухни дойдет, и телевизор смотрит и на табуретке посидит. Рука эта в клин закрыта после инсульта.

В 21 веке, когда рабы остались в прошлом, лифт функционирует при помощи механических устройств, которые, к слову, и устроили бойкот жильцам дома, отказавшись работать на благо пенсионеров.

Александр Мацевич, директор ЖРЭО Первомайского района:

Авария на РЭСе произошла, на РЭС-3, у них там на подстанции скачек напряжения, и погорели двигатели, это не только на Тикоцкого, но и в других домах.

Аварийные ситуации в коммунальном хозяйстве не редкость и это можно понять. Непонятно другое. Неужели нельзя с людьми нормально пообщаться. Неужели банальное объявление о том, что в результате скачка напряжения сгорел двигатель так сложно написать. Неужели трудно извиниться за доставленные неудобства. Можно гарантировать, что этого сюжета не было бы, если бы коммунальщики к людям относились немного внимательнее. А может потому такое к нам отношение, что мы все терпим и терпим. Вот если бы однажды мы начали действовать по закону, защищать свои права не только по телефону, но и в суде, то все было бы иначе.

Сергей Федорец ,заместитель председателя ОО «Защита потребителя»:

Максимальный срок для устранения недостатков, в данном случае ремонта лифта, не должен превышать 1 месяц с момента обращения, но при этом в законе говорится о том, что этот срок должен быть максимально коротким. Потребители могут обратиться с письменным заявлением для перерасчета стоимости неоказанной жилищно-коммунальной услуги.

Месяц заточения для пожилых людей — это сродни году. В ЖРЭО Первомайского района нас заверили, что они сделали все, что в их силах, дабы уже совсем скоро, пенсионеры вновь, без каких-либо преград, могли выходить на улицу.

Александр Мацевич, директор ЖРЭО Первомайского района:

Обещали к концу недели восстановить, загвоздка это не просто, это надо было установить лифт. Все, что от нас зависит, мы даже отвлекли деньги от основной, кое-какие платежи не провели, в первую очередь авансом провели платежи по лифтам, это порядка 200 миллионов рублей.

Осталось потерпеть совсем немного.

Мы надеемся, а точнее верим, что коммунальщики данное обещание выполнят. И на момент выхода сюжета в эфир многие жители дома перестанут быть затворниками.

А вообще, в жизни как в лифте: то вверх, то вниз, то на ремонте.