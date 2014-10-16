Обманутая женщина раздела и избила любовницу мужа на глазах прохожих

Новости Китая. 38-летняя Линь Яо Ли пострадала за то, что состояла в интимной связи с женатым мужчиной. Супруга узнала об измене и, решив наказать обидчицу, позвала подруг.

Самосуд женщины устроили на самой оживленной улице китайского города.

Линь Яо схватили и в буквальном смысле стали срывать с нее одежду. Спустя несколько минут Линь уже лежала на тротуаре, а женщины колотили ногами по ее телу.

Джун Фенг, один из очевидцев, бросился на помощь беспомощной женщине. Он доставил ее в больницу. Состояние Линь оценивают как тяжелое.

Джун Фенг, очевидец:

Разгневанные жены и подруги, которые узнают об изменах своих половинок, желают отомстить не мужьям, а их любовницам, избив их до полусмерти.

И это далеко не первый случай в Китае. Так, например, несколько месяцев назад три женщины в туфлях на шпильке в прямом смысле слова походили по девушке, которая обвинялась в супружеской измене.

Несколько лет назад мы рассказывали о взаимоотношениях одной супружеской пары. Вячеславу и Елене друг для друга алиби придумывать не нужно было. Если судить по общепринятым нормам, они часто изменяли друг другу. Как уверяла сама семейная пара, таким образом они и хранили верность. Они не скрывали, что у них есть любовники, поскольку все друг друга знали и даже дружили, изменой это не считали. Как это возможно? Подробности вы узнаете из видео.