Моржевание: как правильно подходить к закаливанию и что в первую очередь рекомендуют врачи

На пути к проруби трясет от холода и страха, а уже спустя минуту внутренний жар и эндорфины захлестывают с ног до головы. Так смельчаки описывают свои впечатления от купания на морозе. Противоречивый и смелый способ закаливания – моржевание – привлекает многих жителей тепличной, казалось бы, столицы.

Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:

Почему человек заболеет? Ледяная вода, плюс два градуса. Нормальный любой человеческий организм спокойно вынесет такую нагрузку, 10-20 секунд, до минуты побыть в ледяной воде, и без последствий для своего организма.

Но не только опытных моржей можно встретить у проруби в 20-градусный мороз. Сотни людей разных возрастов и профессий зимой предпочитают взбодриться не горячим кофе, а двухградусной ключевой водицей. Да что там профессий – образцовые бабушки неожиданно проявляют воистину советскую закалку, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Аксеневич:

Простудными заболеваниями все эти годы я никогда не болела. Ни насморком, ни легкими. Я здорова.

Анне Федоровне 78, ее подруге – 76. Обе женщины преклонного возраста закаляются дома и моржуют на Комсомольском озере уже третий десяток лет.

Не отстают от ветеранов труда и минчане помоложе.

Алексей Манкевич:

Я купаюсь уже два года. Вчера как раз была годовщина. Имеется в виду регулярное купание, не считая эпизодических. Ощущения превосходные. Как видите, я жив и пребываю в добром здравии.

Гомельчанин Денис Осадчий к моржеванию пришел не от хорошей жизни. Несколько лет назад врачи обнаружили у парня якобы неизлечимое заболевание опорно-двигательного аппарата. Но Денис решил быть здоровым и у него, похоже, получается. Сейчас он активно продвигает в интернете свой блог, посвященный здоровому образу жизни.

Денис Осадчий:

Я считаю, что если подходить к моржеванию, к закаливанию постепенно, сначала принимать какие-то контрастные души, потом ходить и ножки окунать, потом просто обтираться, со временем уже полностью окунуться в проруби, то это будет очень полезно. И это повысит иммунитет, улучшит кровообращение, приведет эмоциональное состояние в порядок. Поэтому я рекомендую это делать всем людям, которые стремятся к здоровью.

Бывалые моржи уверяют: самое сложное – это сделать первый шаг к экстремально холодной воде и самое главное в моржевании – психологический настрой.

Однако врачи относятся к окунанию в ледяную воду настороженно: да, такой вид закаливания встряхивает и мобилизует защитные силы организма, но моржевание без подготовки чревато спазмом сосудов, обострением хронических заболеваний и даже остановкой сердца. Поэтому к крещенским подвигам врачи рекомендуют готовиться заранее.

Елена Нехай, врач-инфекционист УЗ «9-я городская детская поликлиника»:

Если человек решил погрузиться в прорубь, то он должен делать различные разминки и физические упражнения для того, чтобы свои мышцы разогреть. Затем постепенно, например, день первый: он принимает душ и начинает с того, что понижает градус температуры все ниже и ниже. Но не полностью он обливается, а, например, только ноги . Так 1-2 дня. На 2-3 день он поднимается выше и уже обливает себе верхнюю половину туловища, потом он уже обтирает себе руки. И на 4-5 день он уже полностью принимает такой хороший бодрящий холодный душ.

Традиция окунаться в прорубь издревле существовала на Руси. Связано это было с одним из великих праздников христиан – Крещением.

И мы уверены: нынешний праздник Крещения также не обойдется без тысяч энтузиастов.

Анастасия Воверис:

Безумный позитив после того, как ты выходишь из воды. Сильные положительные эмоции.

Раиса Стельмах:

Я себя чувствую не на 76, а на 46 лет. Потому что мне вода придает эти силы.