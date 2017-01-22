Восьмимесячный лось по кличке Добрый поселился в зоосаде Могилева

Новости Беларуси. В Могилевском зоосаде появился Добрый лось. Нового жителя привезли из Березинского заповедника и дали такое ласковое имя. Сохатому всего 8 месяцев. Ему выделили отдельный вольер. На площади в полгектара разместились зимний дом, летняя веранда и столовая.

Добрый, или как его еще нежно называют Добруша, получает специальный рацион. В кормушке – овес, комбикорм, соль и побеги сосны. Не отказывается лосенок и от хлеба, который приносят ему посетители зоосада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:

При всей природной агрессивности лосей, он добрый. Это настолько уместно к нашему времени, хочется, чтобы везде была доброта. А он общается с людьми, будет общаться с сотнями, тысячами людей. И, поверьте, от него будут флюиды доброты исходить. Это будет передаваться людям.

Скоро около вольера повесят табличку с именем Добрый. Пока лосенок адаптируется к новым условиям, ему уже подыскивают пару.