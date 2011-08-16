Молодые семьи в Беларуси смогут получить льготный кредит на ЭКО

Жилье для многодетных и молодых семей в Беларуси станет доступнее.

Помимо льготного кредитования, родители, имеющие трех детей, смогут рассчитывать на 75%-ное погашение стоимости квадратных метров, с четырьмя — полностью.

Это предусмотрено Национальной программой демографической безопасности страны.

До конца пятилетия в Беларуси также планируют стабилизировать численность населения за счет увеличения рождаемости. У молодых семей появится возможность воспользоваться льготами на искусственное оплодотворение и лечение проблем бесплодия.

Татьяна Мигаль, начальник отдела специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства, снижение уровня смертности, особенно от управляемых причин, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями.

В предыдущей программе не закладывались такие мероприятия.

На реализацию Национальной программы демографической безопасности предусмотрено около 770 миллиардов рублей. Часть этих денег направят на выплаты ежемесячных детских пособий. Впервые их размер увяжут со средней заработной платой в стране.

Среди других мер стимулирования рождаемости — повышение единовременных пособий в связи с рождением ребенка — они вырастут на треть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Грушник, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы должны возместить человеку, когда он занимается воспитанием ребенка, то, что он не может получить, работая. А это единственное возмещение того дохода, который он получает. Это заработная плата, которую он смог бы заработать.