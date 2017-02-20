Молодые минчане могут присылать идеи по развитию города в Молодёжную палату при Мингорсовете

Новости Беларуси. Только в Минске полмиллиона молодых людей. Перед каждым из них стоит множество проблем и задач. Чем может помочь государство, а в чём нужно рассчитывать только на себя? Государственную молодёжную политику обсуждали в «Большом городе». В том числе, и работу Молодёжной палаты при Минском городском Совете депутатов.

Егор Макаревич, председатель Молодёжной палаты IV созыва при Минском городском Совете депутатов:

У нас с 2015 года появился такой проект, как электронная приёмная. Это такой уникальный проект, потому что мы, опосредованно, принимаем некие заявки от молодых граждан нашего города. От молодых жителей, которые могут предложить свою идею по тому, как, к примеру, они видят развитие города Минска. Вот эти идеи аккумулируются в Молодёжной палате, распределяются между профильными комиссиями и, таким образом, идея может получить право на существование.

То есть, это достаточно такая интересная форма сотрудничества с молодыми людьми.

В этом плане мы начали работать. И большая часть молодёжи сегодня знает, что, если, к примеру, есть необходимость реализовать свою идею, которая, как сказал мэр города Минска Андрей Викторович, если она действительно толковая, то она будет поддержана. Её можно аккумулировать, в том числе, и в Молодёжной палате при минском городском Совете депутатов.

Также в программе интервью Павла Огера, депутата Минского городского Совета депутатов, председателя постоянной комиссии по молодёжной политике и связям с общественными организациями.