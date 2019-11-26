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«Молодые люди должны быть активны». В Минске открылась Международная юридическая олимпиада

26 ноября 2019 10:50
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Новости Беларуси. В Беларуси делается всё возможное, чтобы сохранить мир. Об этом было заявлено на открытии Международной юридической олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодые люди должны быть активны». В Минске открылась Международная юридическая олимпиада-1

Она проходит в университете «МИТСО» в Минске. Проект, не имеющий аналогов в Восточной Европе и СНГ, собрал участников из Армении, Бразилии, России, Польши и других стран.

«Молодые люди должны быть активны». В Минске открылась Международная юридическая олимпиада-4

Его цель – содействовать распространению идей терпимости и мирного сосуществования наций. Состязание продлится три дня. Оценят результаты студентов зарубежные эксперты-практики. 

«Молодые люди должны быть активны». В Минске открылась Международная юридическая олимпиада-7



Александр Лепёхин, проректор по научно-методической работе Международного университета «МИТСО»:
Участников дискуссии ждёт очень насыщенная программа. Им будет дано задание по обсуждению условно реальной задачи по применению норм международного права для разрешения международного конфликта. Тем самым студенты могут продемонстрировать знания международного публичного права, международного гуманитарного права и прав человека.

«Молодые люди должны быть активны». В Минске открылась Международная юридическая олимпиада-9



Виорел Мошану, Чрезвычайный и Полномочный посол Румынии в Беларуси:
Молодые люди должны быть активны сегодня. Молодые люди должны быть задействованы сегодня как можно раньше во всем, что касается общественного дела. У них больше энергии, больше воображения. У них больше желания, потому что им жить в этом мире.

«Молодые люди должны быть активны». В Минске открылась Международная юридическая олимпиада-11


По результатам исследования «Глобальный индекс терроризма-2019» Беларусь заняла лидирующую позицию как самая безопасная страна в мире. 

Впереди даже Швейцарии. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты

# Право # общество # Виорел Мошану # Александр Лепехин # Фотофакт

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