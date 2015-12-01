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Молодые аналитики представили 13 социальных программ на форуме в Минске

01 декабря 2015 14:10
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Новости Беларуси. Первый шаг к карьере госслужащего. Молодые аналитики из разных городов Беларуси презентуют в Минске свои проекты в самых разных сферах: от экономики до медицины. Всего представлено 13 программ. Все они социальные, в них нет коммерческой составляющей.

К примеру, участники предлагают внедрить в вузы обучающую программу по оказанию первой медицинской помощи. Организаторы уверены, что такие встречи помогут молодым интеллектуалам реализовать себя и начать карьеру в органах госуправления.

Алексей Дербин, директор Информационно-аналитического центра при Администрации президента Республики Беларусь:
Это те каналы связи между молодежью, государственными органами и должностными лицами. Возможности их высказаться и быть услышанными. 12 участников, они были трудоустроены в различные государственные органы, в том числе ИАЦ, Министерство экономики и так далее.

Этот форум – заключительный этап масштабной программы «Умные сети» по поиску молодых интеллектуалов. Многие из ранее представленных проектов уже нашли свое воплощение, в частности при составлении нормативных актов. Специально для участников программы «Умные сети» в прошлом году в Академии управления открылась магистратура.  Сейчас там учатся 14 аналитиков проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Минском городском Совете депутатов
Проекты представляются на подобных конференциях, они, безусловно, имеют право на существование. И я уверен, что в большей части эти проекты не просто такие, знаете, полученные там где-то в лабораторных условиях. Они могут быть конкретно применены и реализованы в государстве.

# общество # Молодые специалисты # Алексей Дербин

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