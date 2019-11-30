«Молодой солдатик, всем его жалко». В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца

Новости Беларуси. В Мостовском районе с воинскими почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в первые дни войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурный митинг прошел у братской могилы недалеко от деревни Шимки. Вероятнее всего, воин погиб летом 1941. Останки бойца были обнаружены в начале осени во время поисковых работ.

Установить имя так и не удалось – у солдата не было при себе именного медальона. Могилу указали местные жители. История о том, что в годы войны немцы убили здесь солдата передавалась из поколения в поколение. Благодаря этой памяти еще один погибший воин обрёл вечный покой.

Нина Карпей, жительница деревни Шестилы:

Отец непосредственно участвовал в похоронах этого солдата, вот мой отец. Не только мой отец, его хоронила вся деревня, понимаете. Потому что такой случай: молодой солдатик, знаете, как это было, всем его жалко, потому что погиб он именно в бою, защищая нашу деревню. Вечная память этим солдатам, кто погиб.





Марина Давыдик, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Ещё очень много солдат лежит в нашей земле. У нас проходят такие важные артерии, как река Неман, Щара, на берегах которых при форсировании происходили, конечно, ожесточённые бои. И поэтому земля отдаёт время от времени, показывает нам этих воинов, и мы их захораниваем с почестями.