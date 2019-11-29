«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

«Фемида» – высшая юридическая награда, она присуждается юристам, государственным и общественным деятелям с 2006-го. За годы существования премии ее лауреатами стали более 240 человек. Вручают ее традиционно в канун профессионального праздника – в календаре это первое воскресенье декабря.





Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси, глава белорусского Союза юристов:

Награждают за работу, за выдающиеся достижения в труде. А труд юристов разнообразен: работа в судах, в прокуратуре, в адвокатуре, в нотариате, в райисполкомах, облисполкомах, министерствах. Юристы нужны везде и работают везде: на предприятиях, в организациях. Без юриста никуда, особенно в современном мире.