«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

Новости Беларуси. 29 ноября в Минске стали известны имена лучших правоведов страны. Победителей выбрало компетентное жюри в 10 основных номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 ноября в Минске стали известны имена лучших правоведов страны. Победителей выбрало компетентное жюри в 10 основных номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в разделе «Государственная служба» премия присуждена Александру Турчину (напомним, он назначен на должность губернатора Минской области).
Он принимал участие в разработке ряда документов, способствующих раскрепощению деловой инициативы и развитию предпринимательства.
«Фемида» – высшая юридическая награда, она присуждается юристам, государственным и общественным деятелям с 2006-го. За годы существования премии ее лауреатами стали более 240 человек. Вручают ее традиционно в канун профессионального праздника – в календаре это первое воскресенье декабря.
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси, глава белорусского Союза юристов:
Награждают за работу, за выдающиеся достижения в труде. А труд юристов разнообразен: работа в судах, в прокуратуре, в адвокатуре, в нотариате, в райисполкомах, облисполкомах, министерствах. Юристы нужны везде и работают везде: на предприятиях, в организациях. Без юриста никуда, особенно в современном мире.
Ирина Королёва, нотариус Минского городского нотариального округа:
Такая серьезная награда, и не каждому ее дают, поэтому очень приятно, что так была оценена моя профессиональная деятельность за долгие годы работы в нотариате.
Главное достижение белорусской юриспруденции – создание в стране своей правовой системы. Именно юристы инициаторы и разработчики многих важных для страны нормативных правовых актов.