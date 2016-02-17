Молодежная политика: депутаты Палаты представителей встретились с юными парламентариями

Новости Беларуси. В диалоге с поколением NEXT. Вопросы молодежной политики 17 февраля были затронуты на встрече депутатов Палаты представителей с юными парламентариями столицы.

В ходе беседы ребята предложили создать Совет рабочей группы по развитию молодежного парламентаризма республиканского масштаба. А уже опытные депутаты остановились на основных направлениях молодежной политики, которая проводится в республике. В частности поддержке талантливой молодежи, трудоустройству и распределению будущих специалистов.

К слову, эта встреча стала хорошим подспорьем в канун работы над законопроектом об основах молодежной политики. Поэтому в поиске предложений и инициатив депутаты Палаты представителей встретятся еще не с одним молодым коллективом города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Шамаль, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Работая над этим законопроектом об основах молодежной политики, у нас была не одна встреча. Не только на территории Парламента. Мы также выезжали на мероприятия, в учебные учреждения, встречались с молодежью. Очень активно обсуждали, кто же должен относиться к молодым гражданам, какой возраст. Обсуждались вопросы помощи молодым семьям, вопросы распределения.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:

Сегодня практически во всех странах Ближнего Зарубежья есть молодежные парламенты на высоком уровне. Это различные развитые структуры, и в том числе в законодательных органах. Мы хотим предложить эту идею о том, чтобы продумать возможность создания подобного органа при Палате представителей.