Молодая семья 4 года борется с плесенью по всей квартире

Новости Минска. Своеобразный декор на обоях «радует» семью Вернадских уже более 4 лет. Серо-черная плесень атаковала стену, раму окна, шторы. Молодая семья в недоумении: активно рекламируемые средства с грибком не справляются. Оказалось, что избавиться от такой «красоты» - дело архитрудное, если не сказать безнадежное.

Вероника Вернадская:

В 2009 было незначительных 3 пятна на обоях, потом уже со временем, когда включают отопление, плесень подсыхает. Как только выключают - у нас по всем обоям начинает все дальше и дальше как грибок ползти.

В итоге - вот такая «красота». Причем эта страшную силу победить не в состоянии ни один косметический ремонт. В любом случае, если есть источник сырости, плесень расцветет черным цветом.

По мнению семьи Вернадских, причина сырости - в негерметичности межблочных стыков. У местных коммунальщиков есть свое объяснение возникновения плесневого грибка.

Игорь Бурш, заместитель директора по эксплуатации УП «ЖРЭО Московского района г. Минска»:

В этой квартире был нарушен микроклимат, вентиляция в квартире. А это способствует развитию, если неправильно эксплуатировать квартиру, развитию грибка, той же плесени. И теперь они бьют на то, что это вина ЖЭСа, а мы стоим на том, что это не наша вина, а вина неправильной эксплуатации квартиры.

Кстати, версия коммунальщиков о том, что во всем виноваты жильцы — самая популярная. На непроветриваемость квартир списывается 90% случаев возникновения плесени. Вернадские это обвинение отклоняют. Они не только часто проветривают квартиру, но даже 5 лет назад, пытаясь устранить сырость в квартире, поменяли старые деревянные окна на стеклопакеты.

Для выяснения причин появления грибка мы пригласили независимого эксперта: руководителя группы по биоповреждениям Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

Инесса Гончарова, кандидат биологических наук, руководитель группы по биоповреждениям Института микробиологии НАН Беларуси:

То, что поражена внутренняя часть обоев, говорит о том, что сырость идет со стены. Это не вентиляция виновата. Если бы вентиляция, было бы только снаружи. Связано с образованием конденсата или протекания влаги из самой стены.

Но делать выводы пока рано. Инесса Адамовна взяла образцы плесени, чтобы исследовать их в лабораторных условиях в Институте микробиологии. Знать вид плесневого гриба – еще один шаг к выяснению причины появления. А пока идут разбирательства, от грибковых спор страдают дети. У двухлетней Алины Вернадской появился атопический дерматит.

Споры плесневых грибов – сильные аллергены, попадающие в организм человека при вдыхании зараженного воздуха. В квартире Вернадских от них страдает не только ребенок.

Вероника Вернадская:

Когда появилась плесень, начались неоднократные головные боли, у ребенка атопический дерматит, у мужа диатез, до сих пор это продолжается.

На протяжении последних четырех лет Вероника пытается выселить плесневого квартиранта. Причем не только антигрибковыми препаратами, но и с помощью авторучки. Бесконечная и, похоже, бессмысленная переписка с коммунальными службами стала семейной традицией. Но плесень и ныне там. И ежедневно воздействует не только на нервы жильцов, но и на их организм. Напомним, в квартире проживает двухлетний ребенок, которому плесень уже подорвала здоровье.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В данной ситуации потребителю необходимо обращаться с иском в суд. Однако в судебном заседании будет необходимо устанавливать, какова причина таких образований данной плесени. Если будет установлено, что здесь вина обслуживающей организации, в такой ситуации потребитель вправе требовать не только устранения причин появления плесени, вправе требовать устранение самой плесени, а также материальной компенсации морального вреда.

В общем, надо пока прекратить бесконечную переписку с коммунальщиками и серьезно взяться за дело. Либо самостоятельно, либо с помощью юристов любого общества по защите прав потребителей составить исковое заявление в суд. Беспристрастный и справедливый определит, что делать и кто виноват. Но пока суд да дело, кандидат биологических наук Инесса Адамовна дает несколько несложных рекомендаций.

Инесса Гончарова, кандидат биологических наук, руководитель группы по биоповреждениям Института микробиологии НАН Беларуси:

Если вы заметили, что у вас появилось, как говорят, плесневой налет на стенах, обязательно нужно первым делом это сфотографировать, потому что очень важно, где и как расположено, какой внешний вид этой плесени. Потом обязательно нужно это пятно осторожно смочить водой с каким-нибудь моющим средством для того, чтобы не дышать спорами плесневых грибов, которые представляют огромную опасность для здоровья. И уже затем обои, красочный слой или другие заплесневелые поверхности нужно снять, часть можно поместить в полиэтиленовый пакет для дальнейшего изучения, остальное выбросить в мусор. Стену, где располагались эти обои, желательно смыть с антисептическим раствором или можно взять отбеливающий какой-нибудь раствор и обязательно промыть, чтобы удалить обойный клей и другие вещества, которые являются питательными для плесневых грибов.

К выбору средств борьбы с плесенью ученые подходят очень серьезно. С каждым годом плесень становится более и более устойчивой к антигрибковым препаратам. Последствия для человека могут быть самыми страшными: от аллергии до онкологических заболеваний.

Почему заявление Вернадских уже год пылится в архиве местного ЖЭС, и не покрылось ли оно плесенью, должен решить суд. Кстати, если последний признает, что коммунальные службы что-то недоглядели или недоделали, ответ виновным придется держать серьезный. Ведь если бы заявление рассмотрели еще год назад, не исключено, что маленькая Алина не заболела бы атипическим дерматитом, а ее папа - диатезом. Расходы коммунальщиков на поправку здоровья семьи Вернадских могут быть внушительными. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей жилищно- коммунальных услуг», коммунальщикам отводится месяц на устранение всех недостатков. Семья Вернадских ждет и чешется уже 12 месяцев. Но вот коммунальные службы, судя по всему, не станут чесаться, пока не придет повестка в суд.