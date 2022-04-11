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«Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне». Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу

11 апреля 2022 19:24
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Новости Беларуси. Почтить память узников фашистских концлагерей. Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

«Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне». Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу-1

Школьники давно взяли шефство над этими мемориалами в память о погибших во время войны. Приходят сюда и не только в особые даты, но и в будни. По необходимости очищают территорию от листвы, веток и мусора.

«Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне». Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу-4

Анастасия Черненко, первый секретарь БРСМ Фрунзенского района:
Ребята не первый год принимают участие в данной акции, они всегда за. У некоторых ребят прабабушки, прадедушки принимали участие в Великой Отечественной войне.

«Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне». Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу-7

Юлия Комарова:
Я не первый раз принимаю участие в таких акциях. Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне, защищал наши земли. И я очень горжусь этим.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Черненко # Юлия Комарова # Мария Царикевич # Фотофакт

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