«Мой прадедушка воевал в Великой Отечественной войне». Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу

Новости Беларуси. Почтить память узников фашистских концлагерей. Активисты БРСМ Фрунзенского района возложили цветы к мемориалу, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

Школьники давно взяли шефство над этими мемориалами в память о погибших во время войны. Приходят сюда и не только в особые даты, но и в будни. По необходимости очищают территорию от листвы, веток и мусора.

Анастасия Черненко, первый секретарь БРСМ Фрунзенского района:

Ребята не первый год принимают участие в данной акции, они всегда за. У некоторых ребят прабабушки, прадедушки принимали участие в Великой Отечественной войне.