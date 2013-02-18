Какими станут улицы Минска к Чемпионату мира по хоккею?

Новости Беларуси. Десятки гостиниц, спортивная арена и новая станция метро появятся в столице к Чемпионату мира по хоккею.

Масштабные архитектурные проекты предусмотрены инвестиционной программой Минска на этот год. На их реализацию из городского бюджета уже выделены миллионы рублей. Средства также направят на реконструкцию социально значимых объектов и современное рекламно-световое оформление Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кудревич, глава администрации Первомайского района Минска:

В качестве технических решений, конечно, основной блок вопросов – проведение в порядок зданий по каркасным улицам, в том числе по проспекту Независимости. Внимание уделяется подсветке архитектурно-декоративной зданий и оформлению витрин магазинов, объектов общественного питания.