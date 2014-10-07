Многодетные мамы Минска смогут бесплатно получить юридическую консультацию до 14 октября

Новости Беларуси. Многодетные мамы столицы смогут бесплатно получить юридическую консультацию. До 14 октября такую услугу женщинам, имеющим троих и более детей, готовы предоставить все нотариальные конторы и бюро города.

Обратиться к специалисту можно по вопросам наследства, брачных договоров, а также сделок по отчуждению недвижимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероника Литвинко, заведующая первой Минской городской нотариальной конторой:

Минская городская нотариальная палата выражает искреннюю благодарность таким мамам. Мы понимаем, что на них держится благополучие общества. Кстати, среди наших нотариусов есть многодетные мамы. У нее пятеро детей. Что примечательно, она осуществляла прием и принимала людей за три дня до рождения ребенка.