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Многодетные мамы Минска смогут бесплатно получить юридическую консультацию до 14 октября

07 октября 2014 18:16
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Новости Беларуси. Многодетные мамы столицы смогут бесплатно получить юридическую консультацию. До 14 октября такую услугу женщинам, имеющим троих и более детей, готовы предоставить все нотариальные конторы и бюро города.

Обратиться к специалисту можно по вопросам наследства, брачных договоров, а также сделок по отчуждению недвижимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероника Литвинко, заведующая первой Минской городской нотариальной конторой:
Минская городская нотариальная палата выражает искреннюю благодарность таким мамам. Мы понимаем, что на них держится благополучие общества. Кстати, среди наших нотариусов есть многодетные мамы. У нее пятеро детей. Что примечательно, она осуществляла прием и принимала людей за три дня до рождения ребенка.

# общество # Вероника Литвинко # Консультация юриста

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