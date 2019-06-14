Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Новости Беларуси. Многодетная семья из Речицы обратилась с проблемой во время акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У них не хватало средств на ремонт в новой квартире. Из-за этого новоселье откладывалось на неопределенный срок. В итоге выход был найден: на ремонт разрешили потратить часть субсидии. Сейчас ключи уже получены, и переехать можно хоть завтра. С новоселами встретился корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Возможностью задать свой вопрос Президенту воспользовались 12 жителей Речицкого района. С вводом в эксплуатацию этого многоквартирного дома решена последняя из поставленных на контроль задач. Тогда еще будущие новоселы просили помочь сделать ремонт.

У Елены и Дмитрия Артюх четверо детей: старшему 14, младшей всего 2 года. Четырехкомнатную квартиру построили по государственной субсидии, однако как сделать ремонт на 82 квадратных метрах за зарплату кочегара придумать не смогли. Этот же вопрос решили задать Президенту.

Елена Артюх, жительница Речицкого района:

Мы получаем уже квартиру, а в квартире ничего нет – бетонные стены, пол бетонный. Рассмотрели наш вопрос, спасибо большое.

Выход нашли работники местного УКСа. Оказалось, на ремонт многодетная семья может использовать часть субсидии, предоставленной государством для строительства квартиры. Такой возможностью в этом доме воспользовались еще семь семей.

Александр Горбач, заместитель председателя Речицкого райисполкома:

Законодательная база работает таким образом, что позволяет решать эти вопросы. Если льготный кредит выделен и остаются денежные средства свободные, каждый получатель жилой площади может обратиться в УКС с ходатайством, чтобы выполнили отделку за оставшуюся часть денежных средств.

Ремонтом доволен и глава семьи Дмитрий. Говорит, все остальное доделает сам, главное, что уже можно жить.

Дмитрий Артюх, житель Речицкого района:

Хорошо сделали вообще. Если бы не строители, много пришлось бы нам еще делать. Лет за пять сделали бы – может, больше. Можно потихоньку переезжать сюда. Дети уже пускай в школу, в садик здесь идут.