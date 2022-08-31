В Беларуси подходит к концу уборочная страда, намолочено более 8 млн тонн зерна

Осталось обмолотить менее четырех процентов площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми. Общий вес хлебного каравая уже свыше 8 миллионов тонн. Значительно амбарные запасы еще пополнит и кукуруза. К уборке этой культуры на зерно приступили на юге Беларуси. Работы в поле не останавливаются. Заготовка кормов для животных и закладка нового урожая: делается все для обеспечения продовольственной безопасности страны.