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В Беларуси подходит к концу уборочная страда, намолочено более 8 млн тонн зерна

31 августа 2022 07:37
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Новости Беларуси. На последних гектарах в северных регионах страны. Белорусские аграрии завершают уборочную страду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси подходит к концу уборочная страда, намолочено более 8 млн тонн зерна-1

Осталось обмолотить менее четырех процентов площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми. Общий вес хлебного каравая уже свыше 8 миллионов тонн. Значительно амбарные запасы еще пополнит и кукуруза. К уборке этой культуры на зерно приступили на юге Беларуси. Работы в поле не останавливаются. Заготовка кормов для животных и закладка нового урожая: делается все для обеспечения продовольственной безопасности страны.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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