Прямой эфир

Каким будет новое здание Верховного суда

08 мая 2018 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Верховный суд готовится к переезду. Александру Лукашенко рассказали о ходе строительства Дворца правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет

Сдать объект должны не позднее 7 ноября 2018 года. В настоящее время в здании уже ведутся чистовые работы, закупается мебель и оборудование. Предпочтение на всех этапах отдается отечественным производителям и материалам. 85 % строительно-монтажных работ завершены. И, как считают в Верховном суде, стоимость здания удастся оптимизировать.

Каким будет новое здание Верховного суда-1

В новом здании будет оборудовано 16 залов для проведения судебных заседаний, три зала для совещаний, а также специальная конвойная зона и помещения с возможностью допроса свидетелей, находящихся под защитой.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»
08 мая 2018 14:54

Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»

«Искристое сердце», «Пион» и «Звездопад». Каким будет салют 9 мая 2018
08 мая 2018 14:27

«Искристое сердце», «Пион» и «Звездопад». Каким будет салют 9 мая 2018

В музей УВД Могилевской области передали хоругвь с изображением Белыничской иконы Божьей Матери
08 мая 2018 14:25

В музей УВД Могилевской области передали хоругвь с изображением Белыничской иконы Божьей Матери