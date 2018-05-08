Каким будет новое здание Верховного суда

Новости Беларуси. Верховный суд готовится к переезду. Александру Лукашенко рассказали о ходе строительства Дворца правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет

Сдать объект должны не позднее 7 ноября 2018 года. В настоящее время в здании уже ведутся чистовые работы, закупается мебель и оборудование. Предпочтение на всех этапах отдается отечественным производителям и материалам. 85 % строительно-монтажных работ завершены. И, как считают в Верховном суде, стоимость здания удастся оптимизировать.