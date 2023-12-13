Миссия наблюдателей СНГ примет участие в мониторинге выборов в Беларуси

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств примет участие в мониторинге выборов в Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств-участников международной организации в Минске. В целом 2024 год в странах СНГ будет богат на электоральные события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в феврале 2024-го, помимо единого дня голосования в Беларуси, запланированы президентские выборы в Азербайджане. В марте главу государства будут выбирать в России. За последние 20 лет с начала работы миссии СНГ было проведено свыше 100 наблюдений во всех странах Содружества Независимых Государств за парламентскими и президентскими выборами, а также референдумами. Приобретен богатый опыт работы. Главная задача наблюдателя – знание национального избирательного законодательства, а также принцип невмешательства во внутренние дела государства, где проходит электоральная кампания.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

В Республике Беларусь мы всегда чувствуем открытость, желание помочь наблюдателям в осуществлении миссии наблюдения. Для нас открыты все двери, нам показывают все документы, которые касаются избирательного процесса и на местах, и в избирательной центральной комиссии. Такое взаимодействие членов миссии и местных властей и органов, отвечающих за избирательный процесс, существенно помогает сделать субъективную оценку.