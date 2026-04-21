Мировые СМИ обсуждают громкое интервью Лукашенко RT

Без купюр, нарочитой и показной политкорректности, без табуированных вопросов и тем, а еще откровенно, эмоционально, в ярких образах и с убедительными аргументами. Все эти эпитеты всякий раз про интервью Александра Лукашенко крупным мировым СМИ. И этот разговор с журналистом RT не стал исключением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А потому и сам факт беседы, и отдельные заявления белорусского лидера тут же задают повестку в международном информационном поле. При этом каждое издание находит и подчеркивает в интервью то, что близко его аудитории.

Итак, слова нашего Президента о «сверхдержаве» и «суперсиле» цитирует колумбийское радио, добавляя тезис о том, что главный враг Штатов – это Китай. А вот в контексте ближневосточного кризиса резонное предупреждение о том, что Вашингтону лучше не связываться с Пекином, приводит швейцарская телерадиокомпания. И это четкий сигнал мировой аудитории о точках опоры современного многополярного мира.

Тем временем китайское издание развивает тему американской «образцовой» демократии, подчеркивая, что белорусский лидер оспорил это распространенное на Западе мнение, приводя аргументы про действия Штатов в Венесуэле и Кубе. Подхватывает тему, что показательно, и польский новостной портал, вспоминая слова из интервью о том, что США могут поучиться демократии у Беларуси.

Большинство СМИ, анализируя интервью Александра Лукашенко телеканалу RT, разумеется, вспоминает и тему развивающегося диалога по линии Минск – Вашингтон. Отвергая все возможные спекуляции вокруг этого деликатного вопроса, азербайджанское издание подчеркивает, что Беларусь ведет диалог с американской стороной, но не против России и Китая, расставляя тем самым важнейшие внешнеполитические акценты Минска.

Углубляется в тему новостное агентство из ОАЭ, подчеркивая, что наш Президент, несмотря ни на что, ведет переговоры с США, поскольку такой диалог отвечает экономическим интересам его страны. А вот этот тезис как нельзя лучше иллюстрирует приоритеты белорусской политики, среди которых, конечно, мир, как бы к войне ни готовились наши западные соседи. А потому вполне резонно, что именно польское издание акцентирует внимание на словах нашего Президента о том, что мы не намерены воевать с соседями, если только там не заставят нас ответить.

И вот это, пожалуй, главный тезис в нынешних, или, как говорят, предлагаемых, мировых обстоятельствах. Тезис, который раскрывает суть на первый взгляд парадоксальной фразы «хочешь мира – готовься к войне». А иначе, учитывая во всех смыслах особенное положение Беларуси, никак. А вот здесь уместно будет вспомнить и другие интервью белорусского лидера информационным гигантам с многомиллионной аудиторией: Newsmax, телеканал «Россия», «Франс-Пресс», интервью Марио Науфалу.

И всякий раз главное, что в сухом остатке, это призыв к миру о мире. Мы ни на кого не нападаем и не собираемся этого делать, но и нас «пробовать на зуб» никому не советуем – вот главная и неизменная позиция Минска на международной арене.

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