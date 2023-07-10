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Марафон «Километры без табака» прошёл в Минской области. Как велоспорт борется с пагубными привычками?

10 июля 2023 13:44
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Новости Беларуси. Около 3 тысяч участников и почти 100 тысяч километров. Таковы результаты веломарафона, который объединил молодежь и трудовые коллективы со всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз рекорд здоровых километров поставили велосипедисты из Несвижского района. В сумме они преодолели 25 тысяч километров.

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Марафон «Километры без табака» прошёл в Минской области. Как велоспорт борется с пагубными привычками?-1

Около 3 тысяч участников и почти 100 тысяч километров. Марафон «Километры без табака» проходит уже третий год подряд в центральном регионе. Участником традиционно может стать любой желающий.

Марафон «Километры без табака» прошёл в Минской области. Как велоспорт борется с пагубными привычками?-4

Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Определили у нас победителей в номинации по наибольшему количеству пройденных километров суммарно в регионах. Также определились номинации у нас индивидуальные: «Самый маленький участник», «Самый пожилой участник».

Подробности в видеоматериале.

# Велоспорт # общество # Мария Царикевич # Анастасия Синицина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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