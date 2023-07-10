Марафон «Километры без табака» прошёл в Минской области. Как велоспорт борется с пагубными привычками?

Новости Беларуси. Около 3 тысяч участников и почти 100 тысяч километров. Таковы результаты веломарафона, который объединил молодежь и трудовые коллективы со всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз рекорд здоровых километров поставили велосипедисты из Несвижского района. В сумме они преодолели 25 тысяч километров. Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Около 3 тысяч участников и почти 100 тысяч километров. Марафон «Километры без табака» проходит уже третий год подряд в центральном регионе. Участником традиционно может стать любой желающий.