Вынужденно сменила профессию и помогает людям. Пообщались с «Женщиной года» Валентиной Багловой

Новости Беларуси. Покинула профессию, которой посвятила 15 лет жизни, и стала самым нужным человеком для десятков других людей. Героиня проекта «Белорусская SUPER женщина» – Валентина Баглова. Она работает специалистом по социальной работе, воплощает в жизнь нужные проекты и помогает людям. А в 2022-м стала «Женщиной года».

Валентина Баглова, специалист по социальной работе Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

Женщина один раз мне задала вопрос: а почему Господь мне послал такие испытания? Никогда не надо спрашивать у Господа за что. Надо спрашивать: «А для чего?» Для чего Он посылает нам испытания? Для того, чтобы мы фактически менялись. Самое главное для человека – что у тебя внутри? Снаружи ты можешь быть весь в золоте, а что внутри у тебя? Ты можешь внутри быть гнилым человеком. Каждый к вере приходит по-разному. Кого приводит беда, кого разочарование, кого радость. Меня в этот храм привела беда. 15 лет я проработала директором Дома культуры. И в связи со здоровьем я должна была уйти из культуры. Я ушла, и вы знаете, я пришла в социальную сферу и об этом не жалею. И уже работаю больше 7 лет. Именно специалистом по социальной работе. Сначала начинала руководителем кружка. Вышивали, шили, занимались творчеством, а потом нас объединили, и я стала уже специалистом в социальной работе. Мама воспитала нас одна троих. Вот у нее такая судьба была. Муж умер, ребенок инвалид первой группы. Но она всем готова помочь. И если в семье, как я видела, мама наша всем помогала, сестры мои такие, и я такая. Все начинается с семьи. Если ребенок вырос в скромности, если ребенку много чего не позволяли и он поймет, что самое ценное – не крутой телефон, а самое ценное, чтобы родители были рядом, то, наверное, он будет ценить свою семью братьев, сестер.

Ольга Журавская, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

Это тот человек, который может найти подход к каждому – и к бабушке, и к дедушке. Для каждого подобрать какое-то свое увлечение. Это человек, который никогда не откажет, всегда поможет и по своей деятельности, и не по своей деятельности. Это один из тех людей, который приходит рано на работу и уходит позже всех.

Валентина Баглова:

В нашем центре я организовала два клуба. Школа духовного возрождения, где мы встречаемся раз в месяц, проводим различные тематические встречи на духовные темы. Смотрим мы православные фильмы о святых, потому что даже есть люди, которые ни разу не слышали. Например, Серафима Саровского все знают, святителя Николая, чудотворца все. Но никто не знает святого Вырицкого. Анну Кашинскую никто не знает. Вот это вот все переплетается, и люди иногда говорят спасибо, что вот мы приходим и нам интересно. Ольга Журавская:

Благодаря Валентине Ивановне открылись многие такие социальные и духовные проекты не только для пожилых граждан, но и для людей с инвалидностью. Ее социальные проекты участвуют в многих международных и региональных конкурсах, занимают призовые места. Ежегодно мы участвуем в таком проекте, как «Міласэрнасць». И два года подряд мы занимали первые места именно в такой вот православной номинации.

Валентина Баглова:

Организован проект «Дорога к храму». Мы помогаем сопровождать наших пожилых граждан, инвалидов на исповедь и причастие. Еще у нас проект «Прикоснись к чуду». Это вышиваем иконы, вышиваем и гладью, и бисером, и крестиком, и алмазной вышивкой. Я люблю наших бабушек. Когда я поступила на юридический, они уже пришли, я сказала, что поступила, еду учиться. Они такие, ну вот, отучишься и бросишь нас. Потому что для них, понимаете, для наших женщин, когда они приходят в центр, это их жизнь. Вот каждый день школы духовного возрождения, потом у нас клуб финансовой грамотности, потом у нас аэробика, скандинавская ходьба. Мероприятия связаны с любимыми праздниками, и они стараются всегда прийти, они так уважительно ко всему относятся. Для них самое дорогое – это внимание. Верить во что? Не только в Бога. Верить в людей. Наш приход очень маленький, но мы как одна семья. Если у кого-то радость, мы радуемся. Если у кого-то горе, мы всегда поддерживаем. И во всех мероприятиях мы участвуем вместе.

Иерей Александр Чернушенко, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца:

Каждый вносит какую-то свою маленькую лепту, маленький вклад своим примером прежде всего, каким-то добрым, ласковым словом, заботой о ближнем в том же центре для пожилых. Что нужно пожилому человеку? Внимание, чтобы его кто-то выслушал, просто с ним поговорил, проявил к нему интерес, дал ему почувствовать себя нужным. Такие простые вещи, в общем-то, и делают мир лучше.