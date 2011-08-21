Мирное небо Беларуси охраняют самые современные самолеты четвертого поколения – штурмовики Су-25, истребители Су-27

21 августа – День Военно-воздушных сил, которым исполнилось в этом году 10 лет. Белорусская земля воспитала немало воздушных асов. Среди них и первый герой Беларуси Владимир Карват, который ценой своей жизни спас жизни сотни людей.

Свою заоблачную профессию летчик Владимир выбрал еще в пятом классе. В его семье самолеты всегда были «первым делом»: сам из династии авиаторов. Теперь рабочий день молодого асса – с 6 утра и до полуночи. Хотя с истребителями он готов проводить и больше времени.

Владимир Ляпунов, старший летчик авиационной эскадрильи МИГ-29 61-ой истребительной авиационной базы:

Каждый летчик перед вылетом осматривает самолет и здоровается с ним, кто-то похлопываниями, кто-то рукой проводит, кто-то и разговаривает. Относятся к самолету как к существу одухотворенному.

Интервью Владимир дает неохотно. Говорит, нарушаем примету – до полета авиаторы не общаются с журналистами и не фотографируются. Так заведено. Не сядет летчик за штурвал и в свой День рождения – тоже суеверие. Поэтому договариваемся встретиться уже после приземления.

Владимир Ляпунов, старший летчик авиационной эскадрильи МИГ-29 61-ой истребительной авиационной базы:

Многое от нас зависит. От нашей внимательности, от нашей собранности.

На стоянке истребителей работа не прекращается практически круглосуточно. И до, и после полетов самолеты проходят экзамен на профпригодность. Инженеры по определенному маршруту проверяют все: от винтиков на фюзеляже до бортовой электроники. И, несмотря на то, что эти люди в небо не поднимаются никогда, у техников тоже свои приметы и суеверия. Например, перед выездом со стоянки обязательная процедура – похлопать по крылу.

Владимир Чечет, старший авиационный техник 61-ой истребительной авиационной базы:

Парашют с порядковым номером, который соответствует номеру борта, нельзя ставить. Если здесь 66-й борт, 66-й парашют на поставят. Номера рабочих мест по номерам самолетов тоже стараются не ставить.

В авиапарке белорусских ВВС два вида истребителей. Самый большой в мире – Су-27 (летчики часто называют его «сушкой»), и МИГ-29. За меньший размер его прозвали «восьмимесячным», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Время от старта до взлета таких истребителей от – 7 до 20 секунд. Для сравнения: пассажирский лайнер отрывается от земли за 40 секунд. Улетают боевые машины на высоту до 16 тысяч метров. При этом летчики испытывают колоссальные космические перегрузки.

Летчики-истребители при выполнении сложных фигур испытывают восьмикратные перегрузки. Это значит, что их масса тела увеличивается в 8 раз. Поэтому перед тем как выкрутить в небе так называемое «ухо» или «петлю», пилоты тренируются долгие годы.

Сначала каждую фигуру до совершенства оттачивают на земле. Это называют «пешим полетом». Затем на тренажере. На нем занимаются и начинающие, и опытные летчики. Ведь для авиации нет авторитетов.

Это занятие больше напоминает компьютерную игру, однако вместо джойстика – настоящая кабина самолета с сотней датчиков на приборной панели. Здесь даже можно специально «испортить» погоду.

Владимир Кошиль, командир авиационного звена 61-й истребительной авиационной базы:

Погодные условия вводятся для тренировки летчиков перед полетами в сложных условиях, и позволяют учиться распределению внимания при заходе на посадку в плохих метеусловиях.

За тем, чтобы погода была летной, следят на метеоплощадке. Специальные устройства измеряют температуру, скорость ветра, влажность воздуха, видимость, высоту облаков. Последнее – самое важное для авиаторов. Небесная канцелярия не всегда рада истребителям. Из 365 дней в году 10% – «нелетные».

Во время полетов посторонним в диспетчерскую вход воспрещен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Командиров воздушного движения ничего не должно отвлекать от эфира (так авиаторы называют переговоры между землей и небом). У микрофона только опытные летчики.

Диспетчер:

И то, и то интересно. Здесь ответственнее.

На высоте в несколько тысяч метров истребители, конечно же, не разглядеть. Но наблюдают за самолетами не только по специальным радарам. Под рукой всегда мощный бинокль. Им пользуются при взлете и посадке. Возле диспетчерской вышки даже елку укоротили вдвое, чтобы не мешала обзору.

Юрий Пыжик, заместитель командира тактической и авиационной группы по летной подготовке 61-ой истребительной авиационной базы:

Самый ответственный момент, когда летчики заходят на посадку, чтобы не отклонялись с заданных параметров.

Владимир, как говорят авиаторы, «утюжит небо» с 25 лет. По ту сторону облаков на своем МИГ-29 провел уже больше 260 часов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С высоты рассмотрел почти всю синеокую. Но свою романтическую профессию он вряд ли назовет простой.

Владимир Ляпунов, старший летчик авиационной эскадрильи МИГ-29 61-ой истребительной авиационной базы:

Мужество в нашей профессии должно присутствовать. О чем подтверждают такие примеры как Карват, Марфицкий, Журавлевич. Когда люди ценой своей жизни спасали других.

Трагедию, в которой 15 лет назад погиб Владимир Карват, в деревне Арабовщина до сих пор не могут вспоминать без слез. Тогда, в 96-ом, во время тренировочного полета Су-27 начал терять высоту. Пилот получил команду покинуть самолет, но не катапультировался. Оставшиеся 14 секунд до падения он потратил на то, чтобы отвести 25-тонную машину от населенных пунктов. Ценой своей жизни герой Беларуси спас судьбы сотни людей.

Жители деревни Арабовщина:

Мы благодарны этому человеку. Благодаря жизни этого человека вся наша деревня спасена. И дети, и старики.

Спасено очень много жизней. Память о нем будет жить.

И пускай они летают, делают прекрасные пируэты в воздухе. Но пусть они живут.