Новые объекты появятся в Партизанском районе Минска

Новые объекты на карте Минска. В Партизанском районе затронут все сферы: от образования до медицины. Так, завершается строительство детского сада в районе улиц Ваупшасова – Таежной – Ключевой и наркологического центра в Степянке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ведется реконструкция 6-й городской больницы. Предстоит возвести новый корпус на месте снесенного в прошлом году. Активно строят квадратные метры для нуждающихся. Жилые дома появятся на улицах Карвата – Геологической, Андреевской – Захарова, в квартале «Уютный» и в границах улиц Филимонова, Столетова и Слепянской водной системы.

Андрей Гонтарев, заместитель главы администрации Партизанского района:

Продолжаем строительство жилого дома вдоль улицы Филимонова для отселения граждан с территорий, подлежащий сносу. Всего на данной территории в границах улиц Столетова – Филимонова предусмотрено строительство более 150 тысяч квадратных метров жилья.

А еще в районе продолжается обновление жилого фонда. В плане 42 дома, а это свыше 100 тысяч квадратных метров.