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Новые объекты появятся в Партизанском районе Минска

06 февраля 2025 18:42
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Новые объекты на карте Минска. В Партизанском районе затронут все сферы: от образования до медицины. Так, завершается строительство детского сада в районе улиц Ваупшасова – Таежной – Ключевой и наркологического центра в Степянке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые объекты появятся в Партизанском районе Минска-2

Ведется реконструкция 6-й городской больницы. Предстоит возвести новый корпус на месте снесенного в прошлом году. Активно строят квадратные метры для нуждающихся. Жилые дома появятся на улицах Карвата – Геологической, Андреевской – Захарова, в квартале «Уютный» и в границах улиц Филимонова, Столетова и Слепянской водной системы. 

Новые объекты появятся в Партизанском районе Минска-4

Андрей Гонтарев, заместитель главы администрации Партизанского района:
Продолжаем строительство жилого дома вдоль улицы Филимонова для отселения граждан с территорий, подлежащий сносу. Всего на данной территории в границах улиц Столетова – Филимонова предусмотрено строительство более 150 тысяч квадратных метров жилья.

А еще в районе продолжается обновление жилого фонда. В плане 42 дома, а это свыше 100 тысяч квадратных метров.

# Строительство

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