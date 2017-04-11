Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами

Новости Беларуси. К 2020 году 40% белорусов будут получать услуги в электронном виде. Об этом сообщил министр связи и информатизации страны. Это коснется всех сфер: от ЖКХ до медицины.

Сегодня база для цифровой экономики в республике создана. Теперь задача – ее развитие. Для этого создается соответствующая нормативная база, а также id-карточки. Это универсальный документ, который содержит всю информацию о его владельце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.