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Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами

11 апреля 2017 10:38
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Новости Беларуси. К 2020 году 40% белорусов будут получать услуги в электронном виде. Об этом сообщил министр связи и информатизации страны. Это коснется всех сфер: от ЖКХ до медицины.

Сегодня база для цифровой экономики в республике создана. Теперь задача – ее развитие. Для этого создается соответствующая нормативная база, а также id-карточки. Это универсальный документ, который содержит всю информацию о его владельце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами-1

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:
Максимальное количество нашего населения должно пользоваться электронными услугами. У нас одна проблема, мы ее сегодня решаем это чтобы документ, который получает сегодня физическое лицо в рамках получения электронной услуги, имел удостоверение юридически дееспособного документа. В течение этого года будет принята соответствующая нормативная база. Это позволит исключить общение граждан с административным ресурсом. Исключит потерю рабочего времени и хождение по инстанциям.

Добавим, к концу нынешнего года доступ к технологии связи 4G будут иметь все районные центры Беларуси. Сейчас этот формат доступен лишь в 40% населенных пунктов.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Сергей Попков

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