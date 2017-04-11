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Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию?

11 апреля 2017 10:19
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Андрей Якимович, Dj Delphi  – DJ столичных клубов «Мон Кафе» и «Ice Bar», – уже как 4 года полностью посвящает себя музыке.

Контролируя свои чувства и эмоции, вызванные от музыки, он стремится научиться контролировать самого себя и жизненные ситуации. 

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -1

Откуда же возникают недопонимание, межличностные конфликты и социально-бытовые проблемы?

Его неспроста волнуют подобные вопросы: он постоянно находится в обществе, и стремится познать, что же скрыто в человеческом подсознании.

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -4

Помимо основной работы Андрей Якимович – студент 5 курса специальности «Социолог» специализации «Экономическая социология» Института социально-гуманитарного образования БГЭУ и занимается исследованием процессов социализации современных подростков в социальных сетях.

Дети и социальные сети. Раньше мы воспринимали это как приятное общение с друзьями и близкими, но, к сожалению, сейчас социальные сети приносят какие-то неприятности.

Ребёнок без своего жизненного опыта может встретиться в Интернете с недоброжелателями или попасть в деструктивную группу, что может спровоцировать на суицид.

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -7



Как защитить ребёнка от опасности, методы и формы работы с ребёнком и родителями: какие формы работы (помимо МВД), должны присутствовать? На что стоит обращать внимание родителям и учителям?

Андрей Якимович:

Социальные сети – пространство, где каждый предоставлен сам себе, и, следовательно, несёт ответственность. Предоставлен своим желаниям, соблазнам, страхам. 

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -10


Не каждый взрослый способен в повседневной жизни грамотно распоряжаться своими возможностями, при давящих на него всё тех же желаниях, соблазнах и страхах.

Принятие ответственности на себя и за себя – признак сформировавшейся личности. 

Именно осознание ответственности в противоречивый момент переключает «тумблера» в нашей голове: «делать» или «не делать, а если «делать», то какие последствия последуют за этим? 

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -13


Чувство ответственности невозможно привить в 14-16 лет, ведь его  не выдают вместе с паспортом и оно должно закладываться с первых дней осознания человеком себя как отдельной личности. Безусловно, это работа не только школьных учителей и социальных педагогов, а в первую очередь, родителей.  

Я не согласен с ситуацией «виновности» школ и классных руководителей. Школа – дом, в который ребёнок должен приходить в первую очередь за социальным опытом и знаниями. Однако с каким настроением и посылом туда придёт ребенок – зависит от того, каким ребёнок вышел из дома.

Воспитание психологически грамотной личности – это, в первую очередь, решение и главная задача каждого родителя.

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -16


Кто виноват: общество или родители? Чего все же не хватает ребёнку и как его увести в «реальность»? 

Андрей Якимович:
Общество – система, которая диктует свои правила и не принимает людей, не подготовленных к нему. Безусловно, первоначально к обществу и социальному контакту нас готовят родители. Именно они являются нашим первым обществом.

Выходя за рамки нашей социально-комфортной зоны, мы начинаем сталкиваться с проблемами, которые уже должны уметь решать.

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -19


Однако, так или иначе, в конце дня ребёнок возвращается туда, откуда вышел утром – в семью.  И помощь в решении тех самых проблем, должна предложить именно семья. 

И думаю, не секрет, что

При отсутствии  отклика  «здесь», мы начинаем искать его «там». Будьте внимательны к вашим детям! 

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -22

Их уязвимые места не сильно отличаются от ваших. Все дети равны в своих переживаниях.

Сегодняшние дети даже через 50 лет всё так же будут страдать от невнимания родителей к ним. Не думаю, что когда-либо будет то поколение, для которого будет не важен одобрительный кивок отца и тёплая улыбка, поддержка матери. 

Стоит ли ограничивать детей и подростков от соцсетей и как помочь им найти реальное общение?

Андрей Якимович:
Здесь встаёт всё тот же вопрос ответственности. За себя, своё время и свои решения. Участие и направление родителей должно быть «винтиком» в слаженной системе решений ребенка.

Ограничение и запрет, приводит к агрессии и полному замыканию подростка.

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -25


К недоверию и  отсутствия возможности своевременно повлиять на ход событий и решение ребенка. В первую очередь, родитель должен быть достоверным источником недостающих знаний для своего ребенка. Оазисом верных решений в час сомнения. Но никак не надзирателем и диктатором. Это недопустимо!

Стоит ли отсеивать информацию в социальных сетях?

Андрей Якимович:
Несомненно, стоит! Есть информация, до которой нужно «дорасти». Дорасти не только физически, но и морально, и психологически. А в некоторых случаях, этого и не нужно делать. Есть информация, которая способна «ожесточать» и приводить к необоснованной агрессии. Иди докажи, что это была всего лишь защитная реакция нашей психики!

Ничто не совершенно настолько, как наша психика, но и она, порой, допускает ошибки.

Социализация современных подростков в социальных сетях: Dj Delphi – как перейти от запретов к пониманию? -28

В нашей голове – большой компьютер. И даже в нём есть функция «отсеивание информации». 

Автор интервью: Екатерина Бедулина

Фото: из личного архива Андрея Якимовича и Интернет.

# общество # Фотофакт # Дети и родители # Интерет # Андрей Якимович

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