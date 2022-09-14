Минский жилфонд готов к осенне-зимнему периоду. Когда включат отопление?

Новости Беларуси. Минский жилфонд на 100 % готов к осенне-зимнему периоду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подготовку к отопительному сезону начали еще весной. Выполнены профилактические работы на котельных, заменены теплосети, отремонтировали узлы энергоснабжения. Нужно будет подключить более 6 000 многоквартирных домов. В первую очередь отопление поступит в детские сады, школы, медицинские учреждения. После – в административные здания и жилищный фонд.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Запуск отопления во всех объектах происходит в соответствии с графиками, утвержденными соответствующими организациями. Нормативный срок запуска отопления не более пяти дней и не более 10 дней на развоздушивание системы отопления. Весь перечень подготовительных и профилактических работ выполнен в полном объеме. И всеми объектами получены паспорта готовности в осенне-зимний период.