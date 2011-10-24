Минский студент построил электронную систему управления жизнедеятельностью дома

Хоть дома его никто не ждет, но он знает, что чай уже готов. Третьекурсник Станислав создал себе настоящего помощника. Это и домработница, и секретарь в одном, компьютерном, лице.

Юный программист не изобретал велосипед, а лишь собрал его. Таким образом, получилась система управления жизнедеятельностью дома.

Станислав Архипенко, студент 3-го курса БГУИР:

Например, я уставший пришел после университета, лег и больше не хочу вставать, хочу, чтобы свет был выключен — я беру телефон, нажимаю на кнопку и выключаю.

«Умный» софт не для ленивых. Если смотреть на это чудо техники с другого угла, то оно может быть весьма полезен для тех, кому каждое движение дается с трудом.

Если кто-нибудь рискнет похитить разработки этого электроника , лучше улыбаться. Потому что его снимает скрытая камера. А фото моментально приходит на телефон хозяина.

Экономия во всем — человеческой энергии и электроэнергии. Лишние киловатты у Стаса не накрутятся. Если он ушел из дома и не выключил свет или батарею, на это тотчас же отреагирует «помощник» уведомительным сообщением на телефон. Одно нажатие кнопки — и, возможно, пожар предотвращен. Полный контроль обеспечен.

Станислав Архипенко, студент 3-го курса БГУИР:

Можно подключиться ко всему, чему угодно. Достаточно иметь живую фантазию, чтобы придумать, чтобы еще такого поручить машине. Сейчас я работаю над системой голосового управления. Было бы неплохо, приходя домой, сказать: «Компьютер, включи свет, пожалуйста». Причем важно, чтобы он включил свет только в прихожей, а не во всей квартире.

У Стаса много разных идей и разработок. В планах оборудовать квартиру собственной метеостанцией. Ну а пока он совершенствует систему синтеза речи, чтобы по одному его велению, техника оживала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».