Минский район Сторожевка: былой православный некрополь, братские могилы, заводы и живописный храм

Земля под золотыми куполами. Район современных улиц Киселева, Старовиленской, Сторожевской, Старовиленского тракта, Червякова, Кропоткина, часть Даумана, Богдановича и проспекта Машерова.

Центр северо-западных дорог и хранитель святыни – церкви Марии Магдалины. Здесь было, что оберегать, и всегда можно было ждать визита врагов. Поэтому территорию церкви обнесли высокой оградой и установили сторожевые ворота. Улица получила одноименное имя – Сторожевская, а весь район – Сторожевка.

К исторической браме сегодня ведет аромат солода. Перекресток современных улиц Киселева и Богдановича, былых Сторожевской и Александровской – здесь начиналось предместье. Горожане знают это место по известной пивоварне 1894 года. Одно из немногих зданий дореволюционного Минска и сохранившихся объектов на Сторожевке. В эклектичном кирпичном здании через дорогу когда-то жил главный пивовар города. Даже во время Великой Отечественной войны завод работал на всем пару.

Славится перекресток и интересной историей. По версии Николая Чирского, на Сторожевской заставе был задержан Кюхельбекер при попытке побега после восстания декабристов. Не менее удивительны и факты потребления пива в старом Минске.

Евгения Быц, экскурсовод:

Санітарны стан быў настолькі дрэнны, што ваду было піць проста небяспечна для здароўя. Таму піва вельмі любілі.

У некаторых піваварнях існвала такая традыцыя: была карчма недзе побач, дзе маглі падаваць свежае піва. І тады на гэтай карчме вывешвалі хваёвую галінку, каб паказаць, што ёсць свежае піва. Называлася «веха на піва».

И все же пригорок былого Сторожевского кладбища и церкви Марии Магдалины старожилы Минска любят называть Переспой – по одноименной речке, которая протекала здесь.

Дело в том, что летопись северного предместья уходит еще в XVII век и связана с именем земского судьи Мартина Володковича. Он подарил кусочек своего фольварка на Переспе Свято-Петрапавловскому собору. Спустя время на месте старого православного кладбища построят церковь святой Марии Магдалины, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Судьба Сторожевского, или Переспинского, кладбища начинается в конце XVIII века, когда Минск становится частью Российской Империи. По Екатерининскому указу о кладбищах хоронить в центре города и у церквей можно было в лишь особых случаях. Начинались могилы в районе современного банка, продолжались в сторону Молодежного театра и выходили на часть нынешней дороги.

В 30-х годах XX века кладбище закрывают, но во время войны погребения продолжались. После некрополь решают ликвидировать. Людям позволяют забрать останки своих близких, по фамильным склепам проходят бульдозеры и стирают кладбище с карты города.

Евгения Быц, экскурсовод:

Гэтыя могілкі былі знішчаны, таму што, найперш, мы з вамі можам бачыць, што царква Марыі Магдаліны стаіць на пагорку і праз дарогу ёсць такі ж пагорак (у бок Камсамольскага возера, у бок Старавіленскага тракта). Так вот, колісь гэта быў адзін пагорак, просто ён быў прарэзаны дарогай.

Сегодня о былом православном некрополе молчат лишь несколько уцелевших надгробий в церковном дворике.

Именно на Строжевских могилах в 1804 году появляется деревянная часовня, которая прослужит прихожанам 30 лет. Пожар оборвал жизнь святыни. На пожертвования минчан строят новый храм. Руководил работой протоиерей Эленовский. В 1847 году церковь освящают в честь Святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Шедевр в русско-византийском стиле горожане оценили по достоинству. В конце XIX века перед храмом возвели Сторожевскую браму.

Октябрьская революция и советская власть останавливают жизнь церкви. С фресок стирают лики святых, храм превращают в склад. Интересно, что во время войны немцы разрешали службы в церкви, однако после победы святыня снова закрывается. В храме разместился архив кинофотофонодокументов.

Евгения Быц, экскурсовод:

Калі мы з вамі ўбачым фотаздымкі ўжо пасляваенные, паваенные гэтага месцу, мы храм абсалютна не пазнаем, таму што там быў дабудаваны класітыстычны такі верх. У 90-м годзе яна зноў была аддазена вернікам.

Машерова, 33. Известный культурный центр – Молодежный театр. Когда-то- – часть сторожевских могил. В 50-е годы прошлого века это место кладбища закатали в асфальт и построили здесь новый кинотеатр «Спартак». Большой экран радовал минчан до середины 80-х. Затем здание передали Молодежному театру. Правда, в очень плохом состоянии.

Сладкий липовый аромат. Местные жители Сторожевки в начале XX века любили гулять в чудесном Степановском саду. Когда-то мещанин Степанов высадил на своем участке цветочно-фруктовые деревья, которые позже выкупил город, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгения Быц, экскурсовод:

Зараз за маёй спіной стаіць адзін з самых, напэўна, невядомых помнікаў Мінска – гэта помнік Тарасу Шаўчэнка. Чаму ён стаіць менавіта тут? Таму што каля яго знаходзіцца украінская амбасада.

Пасля вайны тут, у Сцяпанаўскім садзе, досыць часта ладзіліся танцы, сюда збіралася моладзь, танцы пад баян, акардэон.

Еще один знаковый объект Сторожевки находился вблизи церкви Марии Магдилины на месте нынешнего хлебозавода. Винокурня Гатовского значилась на промышленной карте губернского Минска. Уже в те времена на заводе был паровой двигатель.

Жизнь столичного предместья была довольно насыщенной. Соседство с Троицким базаром делало этот уголок Минска особенно оживленным. Проходила конка, которая связывала Соборную площадь и Сторожевское кладбище. В 1929 году по тому же маршруту стал ходить трамвай.

Немало было хороших лавок. К примеру, на месте нынешнего банка был магазин «У Гринберга». Там покупали керосин и мыло.

Жаль, кроме пивоварни и дома бровара по соседству старинные здания на Сторожевке уничтожила война.

Зато первый элитный микрорайон послевоенного Минска – Осмоловка – с широкими зелеными дворами и уютными двухэтажками стал особой гордостью Сторожевки. Мечта режиссеров – атмосфера 50-х. Народное название связано с главным архитектором Михаилом Осмоловским, который проектировал этот район в конце 40-х. Было возведено около 40 типовых двухэтажек.

Евгения Быц, экскурсовод:

Гэты раёнчык быў пабудаваны адмыслова для вайсковай і палітычнай эліты, якая мусіла тут сяліцца. Было вельмі шмат сонца, было вельмі шмат прасторы. Гэта раён вельмі падобны на такі ж, які быў пабудаваны (ужо, праўда, скарэктаваны не Асмалоўскім) у раёне вуліцы Кашавога на «Трактарным заводзе».

Экскурсию по Сторожевке продолжаем на улице Даумана. Здесь располагается столичная синагога литовского направления. Есть молитвенный зал, иешива, кабинет раввина, столовая. Историческое здание было передано Иудейскому религиозному объединению Республики Беларусь только в 1994 году.

Судьба памятника достойна целого фильма. На этом месте с 1907 года действовал винокуренный завод Уревича, после революции он назывался «Пролетарий». Из-за войны здание сильно пострадало, здесь разместился галантерейный комбинат Фрунзе. Затем предприятие приобрело швейный профиль. И только в 90-х памятник обрел религиозный статус.

Прекрасно помнят коренные минчане и птичий рынок на Сторожевке. Однако далеко не все жители знают, что было на этом же месте 8 десятилетий назад. А ведь с 1914 по 1940 годы здесь размещалось братское воинское кладбище погибших в Первой мировой войне. Его основал генерал-лейтенант Павел Смородской. На участке между Виленским и Долгиновским трактами хоронили жертв Великой европейской войны. Над крестами возвышалась деревянная часовня, которую построили в 1915 году.

Спустя время закрыли народный рынок и в 1998 гожу былую территорию кладбища признали историко-культурной ценностью. Открытие мемориала в честь героев Первой мировой состоялось в 2011 году.

Евгения Быц, экскурсовод:

Але момант вось у чым. Тут хавалі толькі праваслаўных. Тых салдат, якія былі каталікамі і загінулі на вайне, хавалі асобна, на асобным лапіку, на Кальварыйскіх могілках.

Былой православный некрополь, братские могилы, заводы, живописный храм – все это Сторожевка, уникальное предместье старинного Минска.