Минский двор украсили веселые рисунки местной художницы

Новости Минска. Ярче и интереснее стало играть во дворе с появлением забавных рисунков на серых стенах. Кошка с собакой, играющие в футбол, и смешные ребята на лавочке уже успели полюбиться местной детворе. Веселых «мультяшек» создала молодая художница по просьбе местных жителей.

Анастасия Филазафович, художник:

Я предложила много рисунков, но выбрали именно эти. Они как бы продолжение детского двора. Мне хотелось разнообразить серые дворы, чтобы детям было веселее играть на площадках.

Рисунки возле дома не только веселые, но и полезные. Рядом с мусорными контейнерами появился шедевр на тему раздельного сбора отходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.