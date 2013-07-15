Новости Беларуси. Минских студотрядовцев торжественно проводили на Черное море. Уже во второй раз белорусские студенты проведут свое трудовое лето в российском лагере «Золотой Колос».

Чтобы получить такую путевку, ребята прошли строгий отбор. Конкурс составил три человека на место. На работу в один из престижнейших педагогических отрядов поедут 120 студентов. Вернуться они через полтора месяца. Тогда же в лагерь «Золотой Колос» отправится третья смена педагогического отряда «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городское комитета ОО «БРСМ»:

Едут у нас 120 ребят: 90 человек – педагогический отряд, 30 человек – сервисный отряд. То есть мы закрываем полностью весь вожатский состав данного лагеря. Это белорусские столичные студенты. Для нас это принципиально важно, потому что ребята будут работать на Черном море. Кроме того, чтобы они смогут поработать, они смогут также оздоровиться, отдохнуть. Для белорусской, минской молодежи, мы считаем, это важно.

Евгения Калитник, участница педагогического студенческого отряда «Белая Русь»:

Мы будем следить за детками, будем очень сильно стараться. Планирую хорошо отдохнуть, много приключений, море солнца. Но в первую очередь мы едем работать.

Анна Павленко, участница педагогического студенческого отряда «Белая Русь»:

Попробовать себя уже в роли не ребенка, а вожатой – это, мне кажется, интересно, это опыт, общение.