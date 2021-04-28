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Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты

28 апреля 2021 06:16
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Новости Беларуси. Новые возможности для мотивации работников. Совет Министров оптимизировал подходы в сфере повышения зарплат. Постановление вступит в силу с 1 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты-1

Согласно документу, увеличение размера оплаты труда станет возможным, если будет соблюдено главное условие: производительность должна превышать темпы роста зарплат. Руководители организаций и предприятий смогут совершенствовать структуру оплаты труда, единовременно пересматривать тарифные ставки.

Кроме того, по предварительному согласованию с вышестоящей организацией предусматривается возможность однократно в течение года изменить показатель расчета производительности труда.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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