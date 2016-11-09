Минские отели за год снизили цены на 20%

Новости Беларуси. Гостиницы Минска снижают цены на услуги: за год – минус 20%. Это достигнуто благодаря системе бонусов. Увеличилась и загрузка отелей. В столице сейчас работает 48 гостиничных комплексов и 5 хостелов.

К слову, строить новые – не планируется. И это несмотря на то, что Минск готовится принять в 2019 году Европейские олимпийские игры, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Натычко, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Загрузка составляет чуть более 40%. Загружены как пятизвездочные, так и хостелы. У всех возникает вопрос: мы настроили гостиниц, кто в них живет? Но статистика – вещь упрямая. При увеличении мощности на 8%, мы имеем прирост гостей на 18%. Есть два пути развития рынка: или мы создаем инфраструктуру и потом подтягиваем туриста, или турист диктует создание инфраструктуры. У нас совпадают два этих направления.