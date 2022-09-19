Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?

Никто не забыт, ничто не забыто. В стенах средней школы № 35 не на словах, а на деле ученики бережно хранят историю о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Впервые учебное заведение открыло свои двери в далеком 1914-м, а годы спустя, 22 апреля 2010-го, школе было присвоено почетное имя Героя Советского Союза Домулло Азизова.

Ольга Мозоль, директор средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:

Мы всегда чтим и чествуем тех, кто подарил нам возможность жить и планировать сегодняшний день. И мы гордимся тем, что наша школа носит имя Героя Советского Союза Домулло Азизова. В 2015-м в школе торжественно открывается трогательный уголок памяти – мемориальная комната, посвященная герою, шагнувшему в бессмертие.

Диана Мелюшина, учитель истории и обществоведения средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:

Наша мемориальная комната разделена. Одна часть в черно-белом формате выполнена, что символизирует трагические годы войны. И вторая часть комнаты выполнена в цветном формате как символ Победы, восстановления после трагических военных дней. Мы тесно сотрудничаем с Таджикистаном, у нас проходят встречи, мы обмениваемся научной информацией, проходят исторические уроки, уроки памяти.

В ходе исследовательских работ нам стало известно, что Домулло Азизов родился в 1913 году в Таджикистане в крестьянской семье. Ранним утром 15 октября 1943 года началась переправа войск 65-й армии через Днепр. Младший сержант Азизов во время переправы огнем прикрывал движение суднам.

Павел Денисевич, руководитель военно-патриотического воспитания средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:

Для современного поколения прошедшая война – уже история. Все знают о ней только из книг, рассказов ветеранов и фильмов. Крайне важно поддерживать связь с молодежью, воспитывать в них патриотизм и любовь к Родине, ведь они наше будущее.

И эта нерушимая связь крепчает с каждым днем. Открытые уроки, экскурсии, исследовательская работа. Учителя и дети делают великое дело, ведь мемориальная комната – это не бездушные стенды с книгами и вырезками из газет. Школьный музей сегодня – своеобразный бастион памяти, уникальная сокровищница истории о судьбах героев, защитников нашей Родины.