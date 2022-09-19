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Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?

19 сентября 2022 11:48
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Никто не забыт, ничто не забыто. В стенах средней школы № 35 не на словах, а на деле ученики бережно хранят историю о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-1

Впервые учебное заведение открыло свои двери в далеком 1914-м, а годы спустя, 22 апреля 2010-го, школе было присвоено почетное имя Героя Советского Союза Домулло Азизова.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-4

Ольга Мозоль, директор средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:
Мы всегда чтим и чествуем тех, кто подарил нам возможность жить и планировать сегодняшний день. И мы гордимся тем, что наша школа носит имя Героя Советского Союза Домулло Азизова.

В 2015-м в школе торжественно открывается трогательный уголок памяти – мемориальная комната, посвященная герою, шагнувшему в бессмертие.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-7

Диана Мелюшина, учитель истории и обществоведения средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:
Наша мемориальная комната разделена. Одна часть в черно-белом формате выполнена, что символизирует трагические годы войны. И вторая часть комнаты выполнена в цветном формате как символ Победы, восстановления после трагических военных дней. Мы тесно сотрудничаем с Таджикистаном, у нас проходят встречи, мы обмениваемся научной информацией, проходят исторические уроки, уроки памяти.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-10

В ходе исследовательских работ нам стало известно, что Домулло Азизов родился в 1913 году в Таджикистане в крестьянской семье. Ранним утром 15 октября 1943 года началась переправа войск 65-й армии через Днепр. Младший сержант Азизов во время переправы огнем прикрывал движение суднам.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-13

Павел Денисевич, руководитель военно-патриотического воспитания средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:
Для современного поколения прошедшая война – уже история. Все знают о ней только из книг, рассказов ветеранов и фильмов. Крайне важно поддерживать связь с молодежью, воспитывать в них патриотизм и любовь к Родине, ведь они наше будущее.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-16

И эта нерушимая связь крепчает с каждым днем. Открытые уроки, экскурсии, исследовательская работа. Учителя и дети делают великое дело, ведь мемориальная комната – это не бездушные стенды с книгами и вырезками из газет. Школьный музей сегодня – своеобразный бастион памяти, уникальная сокровищница истории о судьбах героев, защитников нашей Родины.

Минская школа носит имя Домулло Азизова. Что известно об этом герое СССР?-19

Валерий Русецкий, учащийся 11 класса средней школы № 35 г. Минска им. Героя Советского Союза Д. Азизова:
Мы чтим память о Великой Отечественной войне и о героизме воинов всех национальностей. Наша основная задача нести в своих сердцах дух Великой Победы советского народа. Поэтому приходите в нашу школу номер № 35 города Минска имени Героя Советского Союза Домулло Азизова и прикоснитесь к истории своей же страны.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Мозоль # Диана Мелюшина # Павел Денисевич # Валерий Русецкий # Фотофакт

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