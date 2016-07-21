Минская область: постройку инженерно-транспортной инфраструктуры частных районов должны взять на себя местные жители

Новости Беларуси. Решения по асфальтированию и ремонту дорог будут принимать специальные комиссии, созданные в каждом районе. Кроме экспертов своё мнение смогут высказать и жители.

Это озвучил Семён Шапиро во время приема граждан в Воложине. Благодаря оценке такой комиссии будут определены дороги, требующие ремонта в первую очередь.

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Будет комиссия, которая опубликует в газете. В эту комиссию – участвуйте сами, общественность, пожалуйста. И когда вы приедете, как гражданин, приедете и покажете свою дорогу, а рядышком с вами другой гражданин покажет другую дорогу, вы скажете: “Да, Маша или Петя, понимаю. Надо тебе сделать”. Тогда это честно, понятно, прозрачно. Мы выделили деньги по району? Выделили. Я в области ни одного рубля не оставил. Я ни одну дорогу сам лично не определил. Мы отдали все деньги в район и сказали: “Ребята, посмотрите. Где хуже, там и сделаете”.

На прием к губернатору записались 14 человек. Абсолютное большинство обращений связано с жилищными условиями, что решаемо и на местном уровне: вопросы в компетенции председателя райисполкома.

Между тем, были озвучены и вопросы, алгоритм решения которых в государстве уже выработан. Выяснилось, что люди часто не следят за новостями, а стараются сразу попасть к губернатору, чтобы он им лично рассказал о когда-то принятых решениях.

Речь, в частности, идет о строительстве инженерно-транспортной инфраструктуры в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. Затраты на прокладку дорог и электричества должны взять на себя люди сами, не рассчитывая на бюджетные средства. Исключение только для многодетных семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Многодетные граждане будут строить инфраструктуру за счёт государства. Мы им оплатим. Всё остальное граждане будут строить за свои деньги. Поэтому, если человек хочет жить лучше, качественнее, то пусть тогда подумает и о своей инфораструктуре.

В государстве, в частности ­– в Минской области, денег на это нету. Потому что очень большое строительство жилья. Причём не жителей Минской области, а жителей города Минска.

Мне бюджет даётся на 1,5 миллиона Минской области. Я должен отвечать за то, чтобы учили их детей, за то, чтобы их лечили, за то, чтобы скорая помощь ходила и пассажирские автобусы. И сегодня наплыв минчан идёт такой, что Минская область не в состоянии всё построить. Поэтому Президент мне дал такое право.