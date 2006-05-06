Наследники Победы встречаются в Минске

Одним из наиболее значимых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, станет международная акция "Мы - наследники Победы".Проведение акции - инициатива участников Международной встречи партизан, подпольщиков и участников Движения сопротивления, которая проходила в Минске во второй половине апреля прошлого года.

Минск, как место проведения этого мероприятия, был выбран не случайно. Наша республика - непокоренная Беларусь, является духовным правопреемником Великой Победы. На белорусской земле хранят святую память о Великом подвиге народа, победившего фашизм.

В мероприятии примут участие 140 представителей из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Кубы, Франции и США. В ходе акции будут проведены международная конференция "Помнит мир спасенный", экскурсия по историко-культурному комплексу "Линия Сталина", закладка на его территории сада "Наследники Победы", торжественное собрание и праздничный концерт, митинг-реквием на мемориальном комплексе "Хатынь".

Как всегда, торжественным и незабываемым событием праздника станет шествие ветеранов войны и возложение венков к памятнику Победы с участием Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 61-й годовщине Великой Победы. А 9 мая в 22.00 по минскому времени в столице и крепости-герое Бресте состоится праздничный салют двадцатью артиллерийскими залпами.