Куда обращаться, если зафиксированное и фактически отработанное время не совпадают?

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Житель Ошмян задает вопрос:

Я работаю в СПК водителем, обеспечиваю своевременную доставку животноводов к месту работы и обратно. Фактически мой рабочий день составляет от 10 до 12 часов, однако главный зоотехник подписывает в путевке только 8 часов, ссылаясь на то, что больше подписывать он не имеет право. Как мне поступить в данной ситуации?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии со ст. 55 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан вести учет фактически отработанного работником времени. Должностное лицо, ответственное за организацию учета рабочего времени (в данном случае ваш зоотехник), обязан указывать в табеле учета рабочего времени именно то количество часов, которое фактически вами отработано. Если в данном случае зоотехник указывает меньшее количество часов, чем вы отработали, то вы можете обратиться в комиссию по трудовым спорам вашего СПК.