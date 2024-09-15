Минск отметил день рождения. Собрали самые яркие моменты праздника

Ярко и масштабно, нестандартно, интересно и зажигательно отметил накануне Минск свою годовщину. Белорусской столице исполнилось 957 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт торжествам дала памятная церемония у стелы, ибо потомки тех, кто отвоевал и восстановил Минск, ценят наследие предков.
Торжество жизни и процветания под мирным небом – на протяжении всего дня в разных точках города звучала музыка, песни и детский смех. Исторические реконструкции, спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы и дегустации, показательные выступления, чествование выдающихся минчан – мы собрали самые яркие моменты дня рождения белорусской столицы.
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