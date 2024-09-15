Минск отметил день рождения. Собрали самые яркие моменты праздника

Чем кормят минчан и гостей столицы на торжествах – рассказала Ирина Маслакова

«Сегодня торговля подстраивается под вкус потребителя, и исходя из того, что востребовано больше всего. На сегодня это уличная еда, потому что наш темп жизни уже преподносит то, что мы хотим и питаться так же».