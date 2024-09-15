Прямой эфир

Минск отметил день рождения. Собрали самые яркие моменты праздника

15 сентября 2024 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ярко и масштабно, нестандартно, интересно и зажигательно отметил накануне Минск свою годовщину. Белорусской столице исполнилось 957 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт торжествам дала памятная церемония у стелы, ибо потомки тех, кто отвоевал и восстановил Минск, ценят наследие предков. 

Минск отметил день рождения. Собрали самые яркие моменты праздника-2

Торжество жизни и процветания под мирным небом – на протяжении всего дня в разных точках города звучала музыка, песни и детский смех. Исторические реконструкции, спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы и дегустации, показательные выступления, чествование выдающихся минчан – мы собрали самые яркие моменты дня рождения белорусской столицы.

Смотрите в видеоматериале.

# День города в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Глава Владивостока приехал на день рождения Минска – пообщались о белорусских предприятиях
14 сентября 2024 19:38

Глава Владивостока приехал на день рождения Минска – пообщались о белорусских предприятиях

Чем кормят минчан и гостей столицы на торжествах – рассказала Ирина Маслакова
14 сентября 2024 19:26

Чем кормят минчан и гостей столицы на торжествах – рассказала Ирина Маслакова

Пустовой о беглых: оппозиция должна предлагать идеи по лучшему развитию страны, а они, как мантру – переворот
14 сентября 2024 19:16

Пустовой о беглых: оппозиция должна предлагать идеи по лучшему развитию страны, а они, как мантру – переворот