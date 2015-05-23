Минск и независимость БНР: Курловский расстрел, I Всебелорусский съезд и Уставные грамоты

В 1795 году после разделов Речи Посполитой нынешняя территория Беларуси вошла в состав Российской империи. Минск стал одной из губерний Северо-Западного края, вся политическая, экономическая и культурная жизнь контролировалась Российской империей, проходила русификация.

В народе постепенно назревал бунт, хотелось национальной самоидентификации и самостоятельного государственного пути. Переломным стал 1905 год.

Здесь, на Привокзальной площади тогда Виленского вокзала Либаво-Роменской железной дороги, разгорается железнодорожная забастовка. Забастовщики были в том здании Либаво-Роменской железной дороги, где сейчас находятся международные кассы. Там размещался комитет, который выставил требования минскому губернатору Павлу Курлову. В ответ тот решил силовыми методами разогнать бунт, но к тому времени уже вышел манифест от 17 октября «О свободе митингов», который получили по телеграфу железнодорожники. Однако Курловский расстрел был неизбежен.

Андрей Унучек, заведующий отделом истории Белорусского государственного института истории Национальной академии наук:

Тут, на гэтай плошчы, сабралася 20 тысяч чалавек. Насельніцтва Мінска тады складала прыкладна 100 тысяч чалавек. Быў выстаўлены 41 пост ваенных і казакоў. І тут пракладна ў 16 гадзін 18 (па новым стылю 31) кастрычніка 1905 году адбыліся трагічныя падзеі. Калі ўжо была прынята рэзалюцыя мітынгу, народ пачаў разыходзіцца. І раптам пачуліся стрэлы. З усіх бакоў былі акружаны мітінгоўшчыкі, было забіта пракладна 80 чалавек.

На следующий день в Минске поднялась волна протеста: забастовали все железные дороги с целью отозвать губернатора Курлова и начальника Минского жандармского губернского управления.

Губернатор был вызван в Санкт-Петербург для объяснений, однако легко нашел оправдание: бунт назвал спроецированным и для него самого неожиданным. В итоге власти в феврале 1906 года оставляют его при должности.

Захоронение жертв Курловского расстрела переросло в большую манифестацию.

После манифеста «О свободе митингов» появилась возможность выдавать независимую прессу, был легализован родной язык, выходят наши первые белорусские газеты.

В 1917 году, когда распалась Российская империя, на месте современного Купаловского театра пятого декабря проходит I Всебелорусский съезд.

Андрей Унучек, заведующий отделом истории Белорусского государственного института истории Национальной академии наук:

Новы расійскі ўрад быў у сакавіку 1917 года на чале з Аляксандрам Керанскім. Аляксандр Керанскі сказаў, што Расія – гэта не этнаграфічаскі музей, таму ніякіх аўтаноміяў прызнавацца не будзе. Гэта ўсё падштурхнула да таго, каб сабраць Агульнанацыянальны сход. Сабралася 1872 дэлегаты, было пастаноўлена стварыць орган дзяржаўнай улады – Усебеларускі савет рабочых і сялянскіх дэпутатаў.

Резолюция была принята в ночь с 16 на 17 декабря 1917 года. Во время голосования в зал заседания вошли три человека: командир минского революционного полка Резаутский, военный комендант Минска Кривошеин и начальник внутренних дел Ременев. Они рассказали о большевистской власти и о том, что съезд провозглашается распущенным по приказу Коммунистической партии.

Делегаты запротестовали, и тогда в зал ворвались войска. Солдаты на протяжении часа проводили аресты и выгоняли делегатов. Таким образом, I Всебелорусский съезд остановил свою работу.

На месте современного 4-го учебного корпуса Белорусского медицинского университета в здании на Ленинградской, 6 (тогда – Санкт-Петербургской улице) находилось Минское губернское жандармское управление.

Минские жандармы контролировали первый съезд РСДРП, проводили слежку за забастовщиками, которых позже ожидал Курловский расстрел.

В этом здании в 1917 году работали первые органы советской власти в Минске, которая в 1917-18 годах боролась с белорусской государственностью. А на Соборной площади вблизи костела Девы Марии в здании минского губернатора в феврале и марте 1918 года находилась рада Белорусской народной республики.

Андрей Унучек, заведующий отделом истории Белорусского государственного института истории Национальной академии наук:

Менавіта ў гэтым будынку 21 лютага 1918 году была прынята першая Устаўная грамата для народаў Беларусі. Яе прыняў выканкам I Усебеларускага з’езду. Гэта было ў той перыяд, калі бальшавіцкія ўлады, камуністычныя ўлады, ужо ўцяклі з Менску, а немцы яшчэ не прыйшлі.

В здании по улице Ленина, 16 (бывшей Губернаторской) находилось в переломные времена издательство, где были напечатаны 1, 2, 3-е Уставные грамоты Белорусской народной республики.

Благодаря ему сохранились значительные документы из истории нашего государства, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На месте здания Национального банка находилось издательство Мельцера, которое было одновременно и редакцией газет. Там вышло первое стихотворение Янки Купалы «Мужик» в газете «Северо-Западный край».

Не менее значимый адрес национального движения – Володарского, 9 (тогда – Серпуховская), где была установлена историческая справедливость.

Андрей Унучек, заведующий отделом истории Белорусского государственного института истории Национальной академии наук:

На гэтым месцы 25 сакавіка 1918 году была абвешчана незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. У ноч з 24 на 25 сакавіка ў гэтым будынку на другім паверсе сабралася рада БНР. Тут былі прадстаўнікі Менску і Вільні, якія праехалі праз лінію былога расійска-германскага фронту. Цлэых 6-8 гадзінаў ішлі дэбаты. Яшчэ многія хацелі заставацца аўтаноміяй у складзе дэмакратычнай Расіі. Але, нягледзячы на тыя абставіны, якія былі ў той час, вельмі складаныя абставіны, рада Беларускай народнай рэспублікі большасцю галасоў прагаласавала за незалежнасць. І гэта дало магчымасць развівацца нашаму народу самастойна. Тут, у гэтым будынку, былі такія знакамітыя дзеячы, як Іван і Антон Луцкевічы, якія і вызначылі, што Беларусь будзе незалежнай дзяржавай.

Именно с 1918 года, когда наш город стал столицей независимой Белорусской народной республики, его стали называть Менск. И это имя сохранялось до 1939 года.

Так, с 1905 по 1918 года нашей стране удалось выйти из Российской империи и стать на самостоятельный путь развития. Перелом эпох был переломом нашей истории.