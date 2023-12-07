Минск и Ханой подписали программу сотрудничества на предстоящие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась после встречи премьер-министра Беларуси с главой вьетнамской столицы.

От белорусской стороны подпись под документом поставила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Программа предусматривает целый ряд направлений взаимной работы как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Она должна вывести межрегиональное белорусско-вьетнамское сотрудничество на новый уровень.