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Минск и Ханой подписали программу сотрудничества на предстоящие два года

07 декабря 2023 08:05
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Минск и Ханой подписали программу сотрудничества на предстоящие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась после встречи премьер-министра Беларуси с главой вьетнамской столицы.

Минск и Ханой подписали программу сотрудничества на предстоящие два года-1

От белорусской стороны подпись под документом поставила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Программа предусматривает целый ряд направлений взаимной работы как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Она должна вывести межрегиональное белорусско-вьетнамское сотрудничество на новый уровень.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Фотофакт

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