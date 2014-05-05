Минск готовится отпраздновать два грандиозных события одновременно: День Победы и старт чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Беларусь в предвкушении грандиозного праздника. Считанные дни остались до 9 мая. Этот день объединит сразу два масштабных и долгожданных события – День Победы и старт чемпионата мира по хоккею. Организаторы постарались на славу: в двойном масштабе не только площадки для отдыха, программа, но и праздничное украшение столицы.

Самые яркие события года. Один из самых масштабных по традиции праздников и старт хоккейного форума. И все в один день. 9 мая в 2014 году будет вдвойне праздничным.

Это дорога, по которой 9 Мая к монументу Победы пройдут ветераны. Флажки и цветы вдоль проспекта напомнят гостям столицы о тех, кем в Беларуси гордятся, и чей подвиг никогда не забудут.

От монумента Победы к проспекту Победителей. Здесь сразу несколько праздничных точек.

Елена приехала из Казахстана. Изучать достопримечательности Минска уже начала. Всегда мечтала увидеть Минск в День Победы.

О хоккейном форуме наслышана, с удовольствием заодно посетит и матчи чемпионата. На родине следят за успехами в КХЛ команды «Барыс», да и сборная этой страны на хорошем счету.

Елена Кабан:

Атмосфера, мне кажется, в Минске всегда праздничная. Всегда хотела побывать именно в предпраздничные дни. И я думаю, что на чемпионат мира, на открытие мы тоже пойдем.

Город мастеров, праздничные концерты, спортивные состязания. К празднику на этой площадке подготовлена целая программа.

Возле Дворца спорта находится одна из любимых праздничных площадок минчан. Только в 2014 году 9 мая здесь разместится еще и зона отдыха для гостей чемпионата.

Палаточный городок в бело-голубых тонах уже обретает свои очертания.

Монтировать сцены, палатки, экраны к двойному празднику продолжают и возле главной арены турнира. Здесь расположится фан-зона.

Гунар со своей компанией приехал из Латвии. Сегодня Гунар обустраивает фан-зону. Он работал на многих чемпионатах мира. И уже уверен, что Минск готов приятно удивлять гостей. В том числе и его соотечественников, которых обязательно будет много.

Гунар Фрейберкс:

По сравнению с тем, как у нас в Латвии раньше был чемпионат, не было так много флажков, все везде украшено. Очень заметно.

Гости уже пребывают. И если главные туристические маршруты, национальный колорит и праздничное настроение еще впереди, то гостеприимство, комфортное размещение и белорусские деликатесы уже оценили.

Максим Русакович, шеф-повар ресторана белорусской кухни:

Гости у нас все очень приветливые. Россиян очень много. Увеличился объем гостей в два раза. А то, может, даже и в три.

Чемпионат мира по хоккею мы будем транслировать. Мы закупили специальную программу, которая будет транслировать все матчи белорусские. Естественно, будем болеть за наших. И очень много людей, москвичей, записывается именно на белорусский матч, чтобы посмотреть, покушать, отведать белорусскую кухню.

Владимир приехал в эти праздничные дни в хоккейную столицу из Украины. В Минске не был с десяток лет, а потому как никто видит, как расцвел и вырос город-герой. Да и к хоккею южный сосед небезразличен.

Владимир Данилевич, посетитель ресторана (Украина):

Минск потрясает, европейский. Очень чистый город, очень красивый. Вне всякого сомнения я буду отслеживать все события чемпионата мира.

Уже состоялась и репетиция праздничного шествия. Цвета Победы и символика чемпионата на одних улицах. В двойном масштабе не только площадки для отдыха, программа, но и украшения города. Для такого события и финальный аккорд должен быть впечатляющим.

Отметить громко и красочно победу героическую давно минувших дней и победы спортивные гости столицы, белорусы, болельщики всех возрастов смогут здесь. Завершится этот праздничный день грандиозным салютом у стеллы «Город-герой – Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем победное настроение в этот день организаторы обещают всем, вне зависимости от результатов матча.