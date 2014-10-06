Минск гимназический XVII – XX веков: сроки обучения, расписание, униформа и зарплаты учителей

Классическая форма, почетный реверанс преподавателям и ежедневная служба перед занятиями. Добро пожаловать в Минск гимназический.

Система образования в XIX – начале XX веков развивалась стремительно, городу были нужны профессиональные кадры.

За начальным обучением отправлялись в школы грамоты, церковно-приходские школы и народные училища. За средним – в классические прогимназии и реальные училища.

После 8-летней классической гимназии молодые люди могли поступить в университеты гуманитарного профиля, а после 6 лет реального училища – в технические заведения.

Поэты Томаш Зан и Янка Лучина, композитор Станислав Монюшко – впечатляющий список классиков национального движения и искусства сегодня можно увидеть на шильде Совета профсоюзов.

Это здание на площади Свободы – одно из самых старых в столице. В XVII веке здесь действовал мужской базилианский монастырь, а в 1803 году в этих стенах прописалась минская мужская гимназия. Декламировали диалоги на старогреческом и латыни, зубрили физические и математические формулы, изучали исторические даты, страны мира и природоведение.

Не забывали и о прекрасном. Уроки вокала и рисования проводили для всех желающих. Кроме того, военная подготовка и гимнастика были обязательны в расписании гимназистов.

Славились ученики не только знаниями, но и своим дресс-кодом.

Алена Артемова, магистр искусствоведения ГУ «Центр исследований белорусской культуры, языка, литературы НАН Беларуси»:

Для гімназіста тых часоў хадзіць і, скажам так, бянтэжыць тых, хто яго акружаў нейкай тросцю, нейкімі пярснямі і гэтак далей было недапушчальна. Гімназіст павінен быць апрануты па форме. Калі штосьці было не так (не толькі ў плане формы, але і ў плане паводзінаў), вельмі проста гэта маглі запісаць у спецыяльны дакумент. Гэты дакумент называўся кандуіт. Слова паходзіць з французкай мовы, азначае так званы журнал паводзінаў.

Уже в 5 утра начинался учебный день. Юноши застилали кровати, шли на утреннюю молитву и с 8 до 11 и с 13 до 17 были на уроках. В свободное время готовились к занятиям и лишь два часа в день отдыхали – таким было расписание.

В 1835 году случился пожар, и ученики в 1844 году переезжают в новое здание. Оно находилось на месте современных домов № 7, 9, 11 по улице Ленина и представляло собой целый квартал. Церковь, сад, уютный парк, специализированные кабинеты по физике, химии, минералогии – все, что нужно не только для теории, но и практики.

По соседству, на Подгорной, 37 (ныне Карла Маркса, 29) находилась женская Мариинская гимназия. Элитное заведение было основано в 1899 году благодаря царской семье Романовых и получило символичное название в честь императрицы Марии Федоровны.

Такие учебные заведения стали возникать по всей Российской империи, чтобы дети без отрыва от семейной жизни могли не только постигать знания, но и найти свое призвание в будущем. Если институты благородных девиц готовили к семье, то «Мариинки» – к жизни, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Скромные коричневые платьица и белые фартуки. Более 560 воспитанниц учились в тогда еще 2-этажном каменном здании. Вид современного ансамбля здание приобрело после Второй мировой войны, когда достроили третий этаж.

Подготовительный этап: семь базовых классов и восьмой (педагогический) – такой была программа гимназисток.

Семиклассница уже могла преподавать ученикам младшей школы, а ученица 8-го – идти на женские курсы, выпускница – поступать в высшие учебные заведения.

Огромное внимание в гимназии уделялось иностранным языкам, учили арифметику и не забывали о танцах и песнях.

Жизнь «Мариинки» строилась не только по расписанию. Было место и для романтики. С нетерпением ждали весенний праздник «белого цветка», когда гимназистки украшали свои брички живыми цветами, жасмином, разъезжали по улочкам и продавали цветы за небольшую плату с целью благотворительности.

У парней же была своя цель. С приходом этого праздника они всегда могли купить цветы у девушки, которая им нравилась. Такая своеобразная валентинка. Не обходилось и без курьезов.

Алена Артемова, магистр искусствоведения ГУ «Центр исследований белорусской культуры, языка, литературы НАН Беларуси»:

Адзін вучань з мужчынскай гімназіі, яшчэ вельмі-вельмі малады (16 гадоў яму было на той час), вырашыў здзейсніць такую крыху варожую вылазку. І з крыкам «Марринки» – жаренные свинки» ён падбег да вокнаў цокальнага паверха і вельмі-вельмі збянтэжыў такой заявай дзяўчат, якія там у той час навучаліся.

В 1906 году на месте современного исторического факультета БГУ была открыта частная гимназия Зубакина Фальковича. Владельцы держали в Минске свой бизнес, поэтому здесь изучали в основном коммерцию, готовили будущие кадры.

Обучение во всех гимназиях могла позволить себе лишь «золотая» молодежь, ведь цена знаний была от 2 до 5 тысяч. В частных – еще больше.

Власти порой закрывали глаза, ведь в революционное время образованный пролетариат был только во вред. Государство обеспечивало лишь мебелью, картами, досками – остальное ученики покупали сами. Граф Чапский изменил ситуацию.

Алена Артемова, магистр искусствоведения ГУ «Центр исследований белорусской культуры, языка, литературы НАН Беларуси»:

З ініцыатывы Чапскага была заснавана стыпендыя, якая давала магчымасць навучэнцам са збяднелых сем’яў наведваць гімназіі і аплочваць вучобу.

Выкладчыкі карысталіся вялікай пашанай у горадзе. Як і навучэнцы яны насілі сваеасаблівую форму, прычым было вялікім гонарам з’явіцца ў гэтай форме ў якіх-небудзь грамадскіх месцах: у парку або ў тэатрах. Цікава, што праца выкладчыкаў вельмі цанілася. Гэта было ад 175 да 220 рублёў. Кошт, як цікава перклалі, 15 паліто на сёняшні дзень.

В гимназиях для преподавателей существовал свой кастинг. Выбирали не только по знаниям и возрасту (старше 18), но и по характеру, творческим способностям, здоровью и внешности.

Гимназистам полагалась гимнастерка из синего сукна, которая подпоясывалась ремнем с серебряной пряжкой с начальными буквами названия учебного заведения, черные брюки и фуражка.

Современные дневники были скопированы именно с дневников гимназистов – уже тогда там вписывали предметы и оценки.

Свои методы воспитания были и в иезуитской школе. В XVII веке на этом месте был целый иезуитский коллегиум. Сегодня сохранился костел Девы Марии и здание иезуитской школы, в котором ныне действует гимназия при белорусской Академии музыки. Здесь учились дети различных вероисповеданий, а для малоимущих это был единственный шанс получить среднее, а затем и высшее образование.

Алена Артемова, магистр искусствоведения ГУ «Центр исследований белорусской культуры, языка, литературы НАН Беларуси»:

Вучні, якія вывучалі тут не толькі метафізіку, не толькі трывіум, квадрывіум, але таксама і фізіку, матэматыку, дакладныя навукі, прыродазнаўства. Найбольш таленавітых навучэнцаў, найбольш працавітых, найбольш старанных узнагароджвалі падзякамі, узнагароджвалі медалямі. Але для тых, хто у навучанні не паспяваў, быў свой спосаб уздзеяння, матывацыя, як цяпер кажуць. Напрыканцы году, калі падводзіліся вынікі навучання, такому вучню дарылі каўпак з аслінымі вушамі.

Кирова, 11 – известный всем минчанам памятник архитектуры (былое управление Либаво-Роменской железой дороги). Здесь когда-то находилась частная гимназия Левицкой. Обучение было с особым характером. Дело в том, что владелица гимназии перед началом Первой мировой войны сдала второй этаж под курсы сестер милосердия.

Во время балов ученицы этой гимназии кружили в пурпурных платьях. Неподалеку (на Кирова, 5) находится знаменитое краснокирпичное здание – бывшая частная гимназия Рейман.

Алена Артемова, магистр искусствоведения ГУ «Центр исследований белорусской культуры, языка, литературы НАН Беларуси»:

Захаваўся нават будынак. Не так даўно ён быў адрэстаўраваны. Сёння тут знаходзіцца суд ЕўрАзЭС. Увогуле, сярэдняя адукацыя ў Мінску таго часу не была проста адукацыя, гэта не было проста навучаннем. Гэта было ў першую чаргу фармаваннем асобы чалавека, гэта было сапраўды годнае стаўленне да чалавека, да яго асобы. І, канешне, нам сёння вельмі прыемна ўспомніць гэты залаты час. Нам сёння вельмі прыемна спадзявацца на тое, што калісьці такія часы і такія традыцыі ў сістэме нашай адукацыі атрымаюць сваё сёняшняе ўвасабленне.